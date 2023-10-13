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Лошадь

Белгородец не смог добиться уголовного дела из-за повреждённого лошадью авто

13 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Лошадь
Лошадь выскочила на дорогу и врезалась в машину. Владелец авто пытался добиться возбуждения уголовного дела, но ему отказали. Тем не менее выплаты ущерба от владельца животного он всё же добился, сообщает Старооскольский районный суд.

В Старооскольский районный суд Белгородской области с иском обратился мужчина. Он сообщил, что 14 июля в его автомобиль Suzuki Vitara врезалась лошадь. По его словам, он возвращался домой, когда на дорогу выбежало животное и ударилось головой о дверь. Проведённая экспертиза показала, что лошадь нанесла машине ущерб в 256 800 рублей.

Истец считает, что за лошадью плохо следили, раз она смогла беспрепятственно покинуть загон и выбежать на проезжую часть. А в соответствии с законом собственник лошади несёт ответственность за её содержание и не имеет права оставлять без присмотра.

В возбуждении уголовного дела за причинение повреждений авто истцу отказали. Однако ответчик должен будет возместить материальный ущерб. Так как повреждённая машина после ремонта будет стоить на 16 300 рублей меньше, то с ответчика взыскали не 256 800, а 243 100 рублей. В сумму также включили расходы на эксперта и госпошлину при подаче иска в суд.

Решение ещё не вступило в законную силу.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Автомобиль#Новости Старого Оскола#Нарочно не придумаешь#Лошадь#Александра Склярова
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