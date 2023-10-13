Белгородец не смог добиться уголовного дела из-за повреждённого лошадью авто

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Старооскольский районный суд Белгородской области с иском обратился мужчина. Он сообщил, что 14 июля в его автомобиль Suzuki Vitara врезалась лошадь. По его словам, он возвращался домой, когда на дорогу выбежало животное и ударилось головой о дверь. Проведённая экспертиза показала, что лошадь нанесла машине ущерб в 256 800 рублей.
Истец считает, что за лошадью плохо следили, раз она смогла беспрепятственно покинуть загон и выбежать на проезжую часть. А в соответствии с законом собственник лошади несёт ответственность за её содержание и не имеет права оставлять без присмотра.
В возбуждении уголовного дела за причинение повреждений авто истцу отказали. Однако ответчик должен будет возместить материальный ущерб. Так как повреждённая машина после ремонта будет стоить на 16 300 рублей меньше, то с ответчика взыскали не 256 800, а 243 100 рублей. В сумму также включили расходы на эксперта и госпошлину при подаче иска в суд.
Решение ещё не вступило в законную силу.