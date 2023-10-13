Белгородец не смог добиться уголовного дела из-за повреждённого лошадью авто

В возбуждении уголовного дела за причинение повреждений авто истцу отказали. Однако ответчик должен будет возместить материальный ущерб. Так как повреждённая машина после ремонта будет стоить на 16 300 рублей меньше, то с ответчика взыскали не 256 800, а 243 100 рублей. В сумму также включили расходы на эксперта и госпошлину при подаче иска в суд.