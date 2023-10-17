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ДТП

День сбитых пешеходов: белгородец погиб под колёсами авто, ещё двое пострадали

17 октября 2023, 08:43
Фото: 1MI
ДТП

В ДТП в Белгородской области погиб пешеход

В Старом Осколе мужчина погиб под колёсами автомобиля. В ещё двух авариях тоже пострадали пешеходы. В Белгороде столкнулись две машины, сообщили в УГИБДД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

16 октября несколько пешеходов пострадали под колёсами автомобилей. Один из них скончался.

Накануне в Старом Осколе на объездной дороге 21-летний водитель иномарки превысил скорость и наехал на 57-летнего мужчину, который был на проезжей части. Автомобиль затем въехал в припаркованную «Газель». Пешеход из-за полученных травм погиб.

Помимо этого, в городе на проспекте Победы 59-летний водитель Toyota наехал на 59-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. В результате аварии оскольчанка получила травмы.

В Шебекино 30-летний водитель Kia наехал на 50-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадала.

Ещё одно ДТП произошло в Белгороде на Садовой. 18-летний водитель Opel выехал на встречку и столкнулся с Renault, за рулём которого сидела 38-летняя женщина. Пострадал молодой автомобилист.

Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Аварии#Шебекино#Пешеходы#Белгород#Наталья Корявых
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