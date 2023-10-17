День сбитых пешеходов: белгородец погиб под колёсами авто, ещё двое пострадали

В ДТП в Белгородской области погиб пешеход

В Старом Осколе мужчина погиб под колёсами автомобиля. В ещё двух авариях тоже пострадали пешеходы. В Белгороде столкнулись две машины, сообщили в УГИБДД по Белгородской области.