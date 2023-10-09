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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Фото с места аварии

За неделю спасатели достали семерых белгородцев из искорёженных в ДТП авто

9 октября 2023, 13:29
Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Фото с места аварии
За неделю в регионе случились пять аварий, из-за которых людей зажало в транспорте. По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Авария

За минувшую неделю сотрудники МЧС 35 раз помогли в ликвидации последствий аварий. Семь раз пришлось прибегнуть к использованию специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) для извлечения пострадавших из искорёженных авто.

Первый случай произошёл днём 6 октября в районе села Попасное Красногвардейского района. Водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, из-за чего автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир оказались зажаты в машине, их с помощью специального инструмента спасатели смогли аккуратно достать.

В тот же день аварии произошли в Шебекино и в посёлке Разумное. В обоих случаях столкнулись несколько автомобилей. Спасатели извлекли из деформированных машин троих человек.

Аналогичные случаи произошли в Белгороде и в Дальней Игуменке Корочанского района: спасатели помогли вытащить из машин мужчину и 10-летнего мальчика.

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#Белгородская область#Белгородский район#Авария#Корочанский район#Ликвидация дтп#Красногвардейский район#Спасатель#Белгород#Автомобильная авария#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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