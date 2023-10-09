За неделю спасатели достали семерых белгородцев из искорёженных в ДТП авто

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
За минувшую неделю сотрудники МЧС 35 раз помогли в ликвидации последствий аварий. Семь раз пришлось прибегнуть к использованию специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) для извлечения пострадавших из искорёженных авто.
Первый случай произошёл днём 6 октября в районе села Попасное Красногвардейского района. Водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, из-за чего автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир оказались зажаты в машине, их с помощью специального инструмента спасатели смогли аккуратно достать.
В тот же день аварии произошли в Шебекино и в посёлке Разумное. В обоих случаях столкнулись несколько автомобилей. Спасатели извлекли из деформированных машин троих человек.
Аналогичные случаи произошли в Белгороде и в Дальней Игуменке Корочанского района: спасатели помогли вытащить из машин мужчину и 10-летнего мальчика.