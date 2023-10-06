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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Фото с места аварии

Двое детей пострадали в страшной аварии под Белгородом

6 октября 2023, 12:35
Фото: "Просто Михаил Шебекино"
Фото с места аварии
Всего в результате ДТП шесть человек получили травмы. Подробности сообщили в региональном УГИБДД.
Сюжет
ДТП

Авария произошла сегодня, 6 октября, около 12:50 в посёлке Разумное Белгородского района. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулём Renault Sandero не справилась с управлением, выехала через бордюрный поребрик на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074.

В результате ДТП пострадали три пассажира отечественной машины, а также водитель Renault Sandero и двое детей 10 и 14 лет.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях опубликовали фото и видео с места аварии. По словам очевидцев, «семёрку» пришлось резать, чтобы достать из неё пассажира.

Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварии
Фото: "Просто Михаил Шебекино"
Видео с места аварии
Видео: пресс-служба УГИБДД по Белгородской области
#Видео#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Белгородский район#Авария#Пострадавшие#Белгород#Александра Склярова
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