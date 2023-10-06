Двое детей пострадали в страшной аварии под Белгородом

Авария произошла сегодня, 6 октября, около 12:50 в посёлке Разумное Белгородского района. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулём Renault Sandero не справилась с управлением, выехала через бордюрный поребрик на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074.