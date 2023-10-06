Двое детей пострадали в страшной аварии под Белгородом

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Авария произошла сегодня, 6 октября, около 12:50 в посёлке Разумное Белгородского района. По предварительным данным, 39-летняя женщина за рулём Renault Sandero не справилась с управлением, выехала через бордюрный поребрик на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21074.
В результате ДТП пострадали три пассажира отечественной машины, а также водитель Renault Sandero и двое детей 10 и 14 лет.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
В соцсетях опубликовали фото и видео с места аварии. По словам очевидцев, «семёрку» пришлось резать, чтобы достать из неё пассажира.