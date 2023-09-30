Около футбольного манежа в Белгороде произошла авария с участием автобуса

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
30 сентября в районе остановки «Футбольный манеж» в Белгороде произошла авария. Судя по фото, один из участников ДТП — автобус. Городские власти отметили, что движение на данном участке затруднено.
О причинах аварии подробности не сообщались.
Напомним, 28 сентября в 14:20 водитель Opel Astra сбил семилетнего мальчика. Авария произошла на улице 1 Мая в Валуйках. Ребёнок шёл по нерегулируемому переходу. Мальчик получил травмы.
Ранее в авариях пострадали ещё два ребёнка. В Алексеевке водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы.
Второй случай с пострадавшим в аварии несовершеннолетним произошёл в Старом Осколе. Там водитель не рассчитал расстояние до другой машины и въехал в неё. Пострадали пассажиры второго автомобиля — 35-летняя женщина и семилетний ребёнок.