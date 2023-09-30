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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Около футбольного манежа в Белгороде произошла авария с участием автобуса

Около футбольного манежа в Белгороде произошла авария с участием автобуса

30 сентября 2023, 08:05
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Движение на данном участке дороги затруднено. Об аварии сообщили в Telegram-канале мэрии областного центра.
Сюжет
ДТП

30 сентября в районе остановки «Футбольный манеж» в Белгороде произошла авария. Судя по фото, один из участников ДТП — автобус. Городские власти отметили, что движение на данном участке затруднено.

О причинах аварии подробности не сообщались.

Напомним, 28 сентября в 14:20 водитель Opel Astra сбил семилетнего мальчика. Авария произошла на улице 1 Мая в Валуйках. Ребёнок шёл по нерегулируемому переходу. Мальчик получил травмы.

Ранее в авариях пострадали ещё два ребёнка. В Алексеевке водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы.

Второй случай с пострадавшим в аварии несовершеннолетним произошёл в Старом Осколе. Там водитель не рассчитал расстояние до другой машины и въехал в неё. Пострадали пассажиры второго автомобиля — 35-летняя женщина и семилетний ребёнок.

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#ДТП#Авария#Автобус#Пассажиры#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук#Расстояние
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