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Ключи

Сроки заселения, вывоз вещей: какие вопросы остаются у белгородцев из приграничья

17 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Ключи

До конца года 1 тыс. семей из белгородского приграничья переедут в новое жильё

Указанное число семей сможет переселиться до конца текущего года. Обязательства перед остальными семьями должны выплатить в первом квартале 2024 года. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Жилье

1 тыс. эвакуированных семей из приграничья до конца года должны заселить в новые квартиры или дома. В целом обязательства перед белгородцами должны выполнить в начале следующего года.

Накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями приграничных сёл Белгородского района и Шебекинского горокруга. В некоторых населённых пунктах ввели режим ЧС, поэтому людям пришлось покинуть свои дома.

Уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного уже получили 1589 пострадавших семей. 1342 из них определились с конкретными домами и квартирами. Пока проводятся закупочные процедуры.

Глава региона объяснил, почему процедура предоставления жилья затянулась. По его словам, работа с каждой семьёй велась индивидуально.

Мы выбрали самый сложный, но, как я считаю, самый правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке количество квадратных метров, потому что в таком случае мы бы предоставляли жильё не там, где выбрали жители, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Помимо этого, у белгородцев остаются вопросы по расселению. Связаны они в основном со сроками въезда в новые дома, документами по жилью, вывозу имущества. Остаются и вопросы к застройщикам. Для решения последней проблемы каждые две недели чиновники будут встречаться с жителями приграничья.

Ключи от нового жилья получили 52 семьи из белгородского приграничья
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#Белгородская область#Квартиры#Жилье#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Приграничье
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