Сроки заселения, вывоз вещей: какие вопросы остаются у белгородцев из приграничья

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
1 тыс. эвакуированных семей из приграничья до конца года должны заселить в новые квартиры или дома. В целом обязательства перед белгородцами должны выполнить в начале следующего года.
Накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с жителями приграничных сёл Белгородского района и Шебекинского горокруга. В некоторых населённых пунктах ввели режим ЧС, поэтому людям пришлось покинуть свои дома.
Уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного уже получили 1589 пострадавших семей. 1342 из них определились с конкретными домами и квартирами. Пока проводятся закупочные процедуры.
Глава региона объяснил, почему процедура предоставления жилья затянулась. По его словам, работа с каждой семьёй велась индивидуально.
Мы выбрали самый сложный, но, как я считаю, самый правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке количество квадратных метров, потому что в таком случае мы бы предоставляли жильё не там, где выбрали жители, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Помимо этого, у белгородцев остаются вопросы по расселению. Связаны они в основном со сроками въезда в новые дома, документами по жилью, вывозу имущества. Остаются и вопросы к застройщикам. Для решения последней проблемы каждые две недели чиновники будут встречаться с жителями приграничья.