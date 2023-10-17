Сроки заселения, вывоз вещей: какие вопросы остаются у белгородцев из приграничья

Помимо этого, у белгородцев остаются вопросы по расселению. Связаны они в основном со сроками въезда в новые дома, документами по жилью, вывозу имущества. Остаются и вопросы к застройщикам. Для решения последней проблемы каждые две недели чиновники будут встречаться с жителями приграничья.