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Updated Сегодня, 17:21

Часть жителей Козинки Белгородской области получат выплаты для аренды жилья

Жители Козинки получат компенсации за аренду жилья после обстрелов, но не все

6 сентября 2023, 17:21
Фото: Bel.ru

Часть жителей Козинки Белгородской области получат выплаты для аренды жилья

В ходе прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который прошёл 6 сентября, его спросили, чем Козинка хуже Журавлёвки? И почему население села не переселяют в безопасное место.
Сюжет
Выплаты
«Что ещё должно случиться в селе Козинка Грайворонского городского округа, чтобы была оказана помощь людям по переселению в безопасные места? Почему люди, проживая там, каждый день рискуют своей жизнью?» — спросила главу региона местная жительница Елена.

Вячеслав Гладков ответил, что, на его взгляд, ситуация в приграничных Середе Шебекинского округа, Журавлёвке и Нехотеевке Белгородского района в сотни раз хуже, чем в Козинке. И власти очень надеются на то, что в грайворонском селе она не станет такой же.

Глава региона понимает, что местные жители рассчитывают на какие-то компенсации от властей за аренду жилья в безопасном месте, но такое решение на сегодняшний день не принято. Впрочем, это касается не всех жителей Козинки.

Конечно, если будет хуже, будут приниматься другие решения. Надеемся, что этого не произойдёт. На сегодняшний день у нас есть несколько улиц в селе Козинка, как и в Новой Таволжанке Шебекинского округа, где находиться невозможно. Напомню, что есть решение: жителям этих улиц начинаем компенсационные выплаты за аренду жилья.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор добавил, что часто ездит в Козинку, встречается с людьми и понимает их настроение. Безусловно, опасность есть, отметил он, так как обстрелы случаются на всём протяжении 350 км границы по линии соприкосновения Белгородской области с Украиной, за исключением Вейделевского и Ровеньского районов. В настоящее время в Козинке проживает около тысячи человек.

Напомним, 5 сентября село Козинка дважды обстреляли ВСУ, разрушено 11 домов и легковой автомобиль. Один из снарядов убил мужчину, шедшего в гости к соседям. Также тяжело ранена местная жительница 67 лет. Её уже перевели из реанимации в общую палату, состояние пациентки стабильное.

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#Безопасность#Выплаты#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Козинка#Приграничье#Обстрелы#Милена Фишер
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