Жители Козинки получат компенсации за аренду жилья после обстрелов, но не все

Губернатор добавил, что часто ездит в Козинку, встречается с людьми и понимает их настроение. Безусловно, опасность есть, отметил он, так как обстрелы случаются на всём протяжении 350 км границы по линии соприкосновения Белгородской области с Украиной, за исключением Вейделевского и Ровеньского районов. В настоящее время в Козинке проживает около тысячи человек.