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Белгородку из аварийного жилья переселили в дом с промёрзшими стенами

Белгородку из аварийного жилья переселили в дом с промёрзшими стенами

18 сентября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Жители Старого Оскола оставили жалобу в соцсетях, где рассказали о промёрзших стенах в квартирах и перебоях с электричеством, из-за чего даже случалось возгорание. Сейчас проводится проверка, сообщили в региональном следкоме.

Жительница ЖК «Оскол Сити», который был построен в рамках программы переселения людей из аварийного жилья, пожаловалась на холод в квартирах. Обращение она оставила в комментариях информационного центра СК России.

Женщина уточнила, что в холодное время года стены квартиры сильно промерзают, а температура находится ниже нормы. Проблемы есть и в электроснабжении: регулярно происходят перебои электричества, из-за чего в одной из квартир случилось возгорание.

Белгородцы даже поменяли управляющую компанию, однако проблема так и не разрешилась.

В настоящий момент региональный следком проводит процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о результатах расследования.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Квартира#Управляющая компания#Новости Старого Оскола#Холод#Александра Склярова
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