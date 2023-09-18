Белгородку из аварийного жилья переселили в дом с промёрзшими стенами

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Жительница ЖК «Оскол Сити», который был построен в рамках программы переселения людей из аварийного жилья, пожаловалась на холод в квартирах. Обращение она оставила в комментариях информационного центра СК России.
Женщина уточнила, что в холодное время года стены квартиры сильно промерзают, а температура находится ниже нормы. Проблемы есть и в электроснабжении: регулярно происходят перебои электричества, из-за чего в одной из квартир случилось возгорание.
Белгородцы даже поменяли управляющую компанию, однако проблема так и не разрешилась.
В настоящий момент региональный следком проводит процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о результатах расследования.