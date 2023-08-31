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Гладков проверил восстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке

«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев

31 августа 2023, 13:10
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гладков проверил восстановление домов в Шебекино и Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении жилья, пострадавшего от обстрелов. В планах — завершить работы по восстановлению теплового контура. Однако власти столкнулись и с проблемами.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Шебекино и Новой Таволжанке и о проблемах, с которыми сталкиваются власти. Пока в первую очередь хотят завершить закрытие теплового контура. Эти работы практически закончили в Шебекино.

В Новой Таволжанке сделать это невозможно. Глава региона признался, что зайти на несколько улиц просто не получается из-за продолжающихся обстрелов.

Однако есть и другие проблемы. В частности, со строительством полностью разрушенных домов. На одной из улиц строят три дома, но работы ведутся только в двух. Как объяснили строители, жители якобы «требуют сложных дизайнерских решений и улучшенной отделки».

Конечно же, мы с уважением относимся ко всем пожеланиям, но у нас нет задачи поиска дорогостоящих решений интерьера. Мы этого не делали и не сможем сделать. Наша задача — восстановить жильё, и мы стараемся это делать качественно. Избыточность в нашей ситуации непозволительна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По информации Гладкова, в обоих населённых пунктах нужно отремонтировать 158 тыс. кв. м кровли. В порядок привели 125 тыс. кв. м. Заменили около 23 тыс. кв. м окон из повреждённых 25,5 тыс. кв. м.

Объём работ всё ещё большой. Усложняет процесс и то, что некоторых шебекинцев нет дома, из-за чего строители не могут зайти внутрь.

Есть проблема с теми, кто находится в отпусках или уехал в другие регионы к родственникам. Одно дело, когда мы крышу перекрыли, другое дело, когда заходим с заменой откосов или установкой подоконников, а собственника нет. У нас нет ключей и соответственно возможности зайти, поэтому эти работы задерживаются. И таких примеров достаточно много.
Вячеслав Гладков
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на Есенина
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