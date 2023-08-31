«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Шебекино и Новой Таволжанке и о проблемах, с которыми сталкиваются власти. Пока в первую очередь хотят завершить закрытие теплового контура. Эти работы практически закончили в Шебекино.
В Новой Таволжанке сделать это невозможно. Глава региона признался, что зайти на несколько улиц просто не получается из-за продолжающихся обстрелов.
Однако есть и другие проблемы. В частности, со строительством полностью разрушенных домов. На одной из улиц строят три дома, но работы ведутся только в двух. Как объяснили строители, жители якобы «требуют сложных дизайнерских решений и улучшенной отделки».
Конечно же, мы с уважением относимся ко всем пожеланиям, но у нас нет задачи поиска дорогостоящих решений интерьера. Мы этого не делали и не сможем сделать. Наша задача — восстановить жильё, и мы стараемся это делать качественно. Избыточность в нашей ситуации непозволительна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По информации Гладкова, в обоих населённых пунктах нужно отремонтировать 158 тыс. кв. м кровли. В порядок привели 125 тыс. кв. м. Заменили около 23 тыс. кв. м окон из повреждённых 25,5 тыс. кв. м.
Объём работ всё ещё большой. Усложняет процесс и то, что некоторых шебекинцев нет дома, из-за чего строители не могут зайти внутрь.
Есть проблема с теми, кто находится в отпусках или уехал в другие регионы к родственникам. Одно дело, когда мы крышу перекрыли, другое дело, когда заходим с заменой откосов или установкой подоконников, а собственника нет. У нас нет ключей и соответственно возможности зайти, поэтому эти работы задерживаются. И таких примеров достаточно много.
Вячеслав Гладков