Погода в Белгородской области улучшится, но есть нюанс

Ночные заморозки ожидаются в Белгородской области. В среду, 18 октября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 °С. В светлое время суток потеплеет до +6…+11 °С.