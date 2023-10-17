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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Заморозки

Погода в Белгородской области улучшится, но есть нюанс

17 октября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Заморозки

Ночные заморозки пообещали в Белгородской области

18 октября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью синоптики обещают минусовую температуру. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Ночные заморозки ожидаются в Белгородской области. В среду, 18 октября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 °С. В светлое время суток потеплеет до +6…+11 °С.

В Белгороде в среду без осадков. Ночью порывы ветра до 4 м/с и до +1 °С. Днём ветер такой же, потеплеет до +10 °С.

В четверг, 19 октября, в областном центре будет дождливо. Ночью ветер до 4 м/с, ожидается +4 °С. Днём ветер усилится до +5 °С, температура поднимется до +10 °С. 20 октября тоже дождливо. Ночью до +4 °С, днём — до +11 °С.

Выходные и начало следующей недели в городе также будут дождливыми. Заморозков не ожидается. Температура днём сохранится на уровне примерно +10 °С.

МЧС предупреждает белгородцев об ухудшении погоды
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