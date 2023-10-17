Погода в Белгородской области улучшится, но есть нюанс

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Ночные заморозки ожидаются в Белгородской области. В среду, 18 октября, на территории региона будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью температура опустится до -1…+4 °С. В светлое время суток потеплеет до +6…+11 °С.
В Белгороде в среду без осадков. Ночью порывы ветра до 4 м/с и до +1 °С. Днём ветер такой же, потеплеет до +10 °С.
В четверг, 19 октября, в областном центре будет дождливо. Ночью ветер до 4 м/с, ожидается +4 °С. Днём ветер усилится до +5 °С, температура поднимется до +10 °С. 20 октября тоже дождливо. Ночью до +4 °С, днём — до +11 °С.
Выходные и начало следующей недели в городе также будут дождливыми. Заморозков не ожидается. Температура днём сохранится на уровне примерно +10 °С.