В Белгородской области испортится погода в пятницу, 13-го

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В пятницу, 13 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди: ночью — небольшие или умеренные, днём — небольшие. Ветер в пятницу будет сильным — местами порывы достигнут 15-18 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +6…+11 °С. Днём потеплеет до +11…+16 °С.
В Белгороде столбик термометра ночью достигнет +7…+9 °С. В светлое же время суток воздух прогреется до +13…+15 °С.
Также РСЧС разослали жителям СМС-оповещения, предупреждающие о сильном ветре. Спасатели попросили белгородцев ставить автомобили вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.