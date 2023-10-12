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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Непогода

В Белгородской области испортится погода в пятницу, 13-го

12 октября 2023, 13:36
Фото: 1MI
Непогода

Дожди надвигаются на Белгородскую область

13 октября синоптики обещают в регионе сильный ветер и дожди. При этом температура воздуха поднимется до +16 °С. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 13 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди: ночью — небольшие или умеренные, днём — небольшие. Ветер в пятницу будет сильным — местами порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +6…+11 °С. Днём потеплеет до +11…+16 °С.

В Белгороде столбик термометра ночью достигнет +7…+9 °С. В светлое же время суток воздух прогреется до +13…+15 °С.

Также РСЧС разослали жителям СМС-оповещения, предупреждающие о сильном ветре. Спасатели попросили белгородцев ставить автомобили вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.

Мороз и сильный ветер утром, потепление днём: белгородцев ожидает странная погода
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#Белгородская область#Погода#Дожди#Сильный ветер#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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