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Заморозки

Мороз и сильный ветер утром, потепление днём: белгородцев ожидает странная погода

11 октября 2023, 12:50
Фото: 1MI
Заморозки

МЧС предупреждает белгородцев о сильном ветре

12 октября будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до -2 °С. Днём ожидается до +16 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
Сюжет
Погода

В Белгородской области 12 октября, в четверг, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В дневное время порывы могут достигнуть 15-20 м/с.

В тёмное время суток ожидаются заморозки. Температура опустится до -2…+3 °С. Днём, напротив, будет тепло — от +11 °С до +16 °С.

В Белгороде ночью без осадков и +2 °С. Ветер южный 6 м/с. Днём ветер усилится до 8 м/с, а воздух прогреется до +14 °С.

В пятницу, 13 октября, в областном центре пройдёт небольшой дождь. Ночью ветер юго-западный 6 м/с и до +9 °С. Днём западный ветер 3 м/с, а также +13 °С.

Выходные в Белгороде обещают быть тёплыми. 14 октября, в субботу, без осадков. Ночью +6 °С, днём — до +17 °С. Ещё теплее будет в воскресенье. Ночью ожидается +11 °С. Днём столбик термометра поднимется до +18 °С.

В Белгородской области ожидаются заморозки
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