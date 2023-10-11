Мороз и сильный ветер утром, потепление днём: белгородцев ожидает странная погода

Выходные в Белгороде обещают быть тёплыми. 14 октября, в субботу, без осадков. Ночью +6 °С, днём — до +17 °С. Ещё теплее будет в воскресенье. Ночью ожидается +11 °С. Днём столбик термометра поднимется до +18 °С.