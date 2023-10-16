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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Дождь

МЧС предупреждает белгородцев об ухудшении погоды

16 октября 2023, 12:44
Фото: 1MI
Дождь
Синоптики обещают дождь и порывы ветра. Местами они достигнут 18 м/с. При этом ночью и днём будет прохладно, сообщили в МЧС по региону.
Сюжет
Погода

Белгородцев предупредили об ухудшении погодных условий на территории региона. 17 октября, во вторник, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Днём ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

Согласно прогнозу, ночью температура опустится до +1…+6 °С. В светлое время суток ожидается до +5…+10 °С. В МЧС жителям региона рекомендуют не ставить машины вблизи деревьев и неустойчивых конструкций.

В Белгороде ночью обещают западный ветер, порывы до 6 м/с. Похолодает до +3 °С. Пройдёт небольшой кратковременный дождь. Днём порывы ветра 5 м/с. Потеплеет до +8 °С. Дождливая погода в областном центре сохранится.

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