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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 11:59

Заражённая ВИЧ белгородка попала под уголовное дело

Белгородец сдал в полицию возлюбленную, едва не заразившую его ВИЧ

17 октября 2023, 11:57
Фото: 1MI

Заражённая ВИЧ белгородка попала под уголовное дело

41-летняя женщина о диагнозе знала, но не предупредила об этом партнёра. О том, что его возлюбленная заражена, мужчина узнал от знакомых. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Против белгородки возбудили уголовное дело за то, что она поставила возлюбленного под угрозу заражения ВИЧ. В полицию обратился сам мужчина.

41-летнюю женщину задержали по подозрению в совершении противоправных действий. Горожанка знала о наличии у неё заболевания. Об уголовной ответственности за заражение других людей жительницу региона предупредили.

Несмотря на это, белгородка некоторое время состояла в отношениях с мужчиной, но о заболевании его не предупредила. Об опасности белгородец узнал от общих знакомых, затем обратился в больницу, где сдал анализы. Тест на ВИЧ оказался отрицательным. Женщина в итоге призналась, что является переносчиком заболевания, а мужчина написал заявление в полицию.

Против горожанки возбудили уголовное дело за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Ей грозит до года тюремного заключения.

Ранее стало известно, что белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили. Мужчине предстоит отсидеть в тюрьме 1,5 года.

«Рассчитывал на авось»: белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили
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