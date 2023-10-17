Белгородец сдал в полицию возлюбленную, едва не заразившую его ВИЧ

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Против белгородки возбудили уголовное дело за то, что она поставила возлюбленного под угрозу заражения ВИЧ. В полицию обратился сам мужчина.
41-летнюю женщину задержали по подозрению в совершении противоправных действий. Горожанка знала о наличии у неё заболевания. Об уголовной ответственности за заражение других людей жительницу региона предупредили.
Несмотря на это, белгородка некоторое время состояла в отношениях с мужчиной, но о заболевании его не предупредила. Об опасности белгородец узнал от общих знакомых, затем обратился в больницу, где сдал анализы. Тест на ВИЧ оказался отрицательным. Женщина в итоге призналась, что является переносчиком заболевания, а мужчина написал заявление в полицию.
Против горожанки возбудили уголовное дело за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Ей грозит до года тюремного заключения.
Ранее стало известно, что белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили. Мужчине предстоит отсидеть в тюрьме 1,5 года.