Белгородец сдал в полицию возлюбленную, едва не заразившую его ВИЧ

Несмотря на это, белгородка некоторое время состояла в отношениях с мужчиной, но о заболевании его не предупредила. Об опасности белгородец узнал от общих знакомых, затем обратился в больницу, где сдал анализы. Тест на ВИЧ оказался отрицательным. Женщина в итоге призналась, что является переносчиком заболевания, а мужчина написал заявление в полицию.