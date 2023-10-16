«Рассчитывал на авось»: белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили

Белгородца, обвиняемого в заражении вирусом двоих человек, осудили. В 2008 году мужчине стало известно о своём заболевании. Врачи предупредили его о возможной ответственности за заражение других людей. Однако пациент предупреждения медиков проигнорировал. Женщинам, с которыми у него были незащищённые половые связи, обвиняемый о своём диагнозе не сообщал.