«Рассчитывал на авось»: белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородца, обвиняемого в заражении вирусом двоих человек, осудили. В 2008 году мужчине стало известно о своём заболевании. Врачи предупредили его о возможной ответственности за заражение других людей. Однако пациент предупреждения медиков проигнорировал. Женщинам, с которыми у него были незащищённые половые связи, обвиняемый о своём диагнозе не сообщал.
Как отметили в суде, мужчина «рассчитывал на авось» и «проявил преступное легкомыслие». Суд достоверно установил, что подсудимый заразил двух женщин. Вину признал и сам мужчина.
За заражение двоих человек ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ) белгородца осудили на 1,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.
Ранее прокуратура рассказывала схожую историю. Только в том случае мужчина заразил ВИЧ четверых человек: бывшую супругу, нынешнюю жену, любовницу и её мужа.