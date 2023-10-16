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Белгородец получил тюремный срок за заражение ВИЧ двух женщин

«Рассчитывал на авось»: белгородца, заразившего ВИЧ двух женщин, осудили

16 октября 2023, 15:03
Фото: 1MI

Белгородец получил тюремный срок за заражение ВИЧ двух женщин

Мужчина заразил вирусом двух женщин, хотя о своём статусе он знал. О возможном уголовном преследовании его предупреждали медики. Несмотря на это, житель региона проигнорировал предупреждения врачей, за что отправился в колонию, сообщает Октябрьский райсуд.

Белгородца, обвиняемого в заражении вирусом двоих человек, осудили. В 2008 году мужчине стало известно о своём заболевании. Врачи предупредили его о возможной ответственности за заражение других людей. Однако пациент предупреждения медиков проигнорировал. Женщинам, с которыми у него были незащищённые половые связи, обвиняемый о своём диагнозе не сообщал.

Как отметили в суде, мужчина «рассчитывал на авось» и «проявил преступное легкомыслие». Суд достоверно установил, что подсудимый заразил двух женщин. Вину признал и сам мужчина.

За заражение двоих человек ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ) белгородца осудили на 1,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

Ранее прокуратура рассказывала схожую историю. Только в том случае мужчина заразил ВИЧ четверых человек: бывшую супругу, нынешнюю жену, любовницу и её мужа.

Круговорот ВИЧ: белгородец заразил вирусом четырёх человек и попал под уголовное дело
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