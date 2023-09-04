Круговорот ВИЧ: белгородец заразил вирусом четырёх человек и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Белгородец заразил ВИЧ сразу нескольких человек. Получить вирус мог и его ребёнок, однако тест оказался отрицательным.
По информации прокуратуры, мужчина в 2008 году встал на учёт в Центре СПИД, где проходил лечение. Об уголовной ответственности за заражение других людей жителя Белгорода предупредили.
Вскоре он женился на женщине и заразил её ВИЧ-инфекцией. Спустя несколько лет он с ней развёлся и женился на другой. Половые контакты у них были без средств контрацепции. В 2020 году у горожанина со второй супругой родился ребёнок.
Тогда же экс-супруга и жена белгородца пообщались в соцсети. Бывшая жена поинтересовалась у нынешней, принимает ли мужчина таблетки, поддерживающие его здоровье. Белгородку этот факт поразил, и она отправилась сдавать анализы. У неё ВИЧ обнаружили, а у ребёнка нет. Тем не менее рушить семью женщина не стала.
Однако в 2022 году обвиняемый начал проявлять внимание к замужней соседке. Вторая жена вместе с первой договорились и решили предупредить соседку о том, что у мужчины ВИЧ, но не успели — у них уже был незащищённый секс. Более того, соседка заразила и своего супруга.
Теперь белгородцу грозит до восьми лет колонии.