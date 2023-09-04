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Белгородец заразил ВИЧ бывшую супругу, новую жену и любовницу-соседку

Круговорот ВИЧ: белгородец заразил вирусом четырёх человек и попал под уголовное дело

4 сентября 2023, 15:01
Фото: 1MI

Белгородец заразил ВИЧ бывшую супругу, новую жену и любовницу-соседку

Причём соседка передала ВИЧ и своему супругу. Обвиняемый знал, что он заражён. Теперь ему грозит колония, сообщили в прокуратуре.

Белгородец заразил ВИЧ сразу нескольких человек. Получить вирус мог и его ребёнок, однако тест оказался отрицательным.

По информации прокуратуры, мужчина в 2008 году встал на учёт в Центре СПИД, где проходил лечение. Об уголовной ответственности за заражение других людей жителя Белгорода предупредили.

Вскоре он женился на женщине и заразил её ВИЧ-инфекцией. Спустя несколько лет он с ней развёлся и женился на другой. Половые контакты у них были без средств контрацепции. В 2020 году у горожанина со второй супругой родился ребёнок.

Тогда же экс-супруга и жена белгородца пообщались в соцсети. Бывшая жена поинтересовалась у нынешней, принимает ли мужчина таблетки, поддерживающие его здоровье. Белгородку этот факт поразил, и она отправилась сдавать анализы. У неё ВИЧ обнаружили, а у ребёнка нет. Тем не менее рушить семью женщина не стала.

Однако в 2022 году обвиняемый начал проявлять внимание к замужней соседке. Вторая жена вместе с первой договорились и решили предупредить соседку о том, что у мужчины ВИЧ, но не успели — у них уже был незащищённый секс. Более того, соседка заразила и своего супруга.

Теперь белгородцу грозит до восьми лет колонии.

Названы неблагоприятные по ситуации с ВИЧ районы Белгородской области
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