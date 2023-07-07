С начала года в Белгородской области выявили 96 случаев заражения ВИЧ

В 2022 году в Белгородской области выросло число людей, у которых диагностировали ВИЧ. В прошлом году выявили 219 случаев заражения вирусом. Последние пять лет в регионе наблюдалась тенденция на снижение заболеваемости, однако по итогам прошедшего года показатель вырос.