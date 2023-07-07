С начала года в Белгородской области выявили 96 случаев заражения ВИЧ

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В 2022 году в Белгородской области выросло число людей, у которых диагностировали ВИЧ. В прошлом году выявили 219 случаев заражения вирусом. Последние пять лет в регионе наблюдалась тенденция на снижение заболеваемости, однако по итогам прошедшего года показатель вырос.
В 2018 году в регионе выявили 316 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в 2019 их было 259, в 2020 — 195, в 2021 — 177. За первые шесть месяцев текущего года заразились 96 белгородцев, пишет издание.
Число заболевших существенно выросло в Ракитянском, Корочанском и Белгородском районах — на 80%, 78% и 46% соответственно. В Белгороде — на 24%. Однако наиболее неблагоприятная ситуация — в Волоконовском, Прохоровском районах, Старооскольском и Губкинском горокругах.
Преимущественно люди заражаются через половые контакты и из-за употребления наркотиков. ВИЧ чаще всего диагностируют у безработных. Среди заражённых преобладают мужчины — 61%. Лечение от ВИЧ на сегодняшний день получают 2314 жителей региона. Ежегодно от болезни умирают примерно по десять человек.