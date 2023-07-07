Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Изображение материала

С начала года в Белгородской области выявили 96 случаев заражения ВИЧ

7 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI
По итогам прошлого года выявляемость ВИЧ среди белгородцев выросла на 20%, пишет Go31.ru со ссылкой на данные белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД.

В 2022 году в Белгородской области выросло число людей, у которых диагностировали ВИЧ. В прошлом году выявили 219 случаев заражения вирусом. Последние пять лет в регионе наблюдалась тенденция на снижение заболеваемости, однако по итогам прошедшего года показатель вырос.

В 2018 году в регионе выявили 316 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в 2019 их было 259, в 2020 — 195, в 2021 — 177. За первые шесть месяцев текущего года заразились 96 белгородцев, пишет издание.

Число заболевших существенно выросло в Ракитянском, Корочанском и Белгородском районах — на 80%, 78% и 46% соответственно. В Белгороде — на 24%. Однако наиболее неблагоприятная ситуация — в Волоконовском, Прохоровском районах, Старооскольском и Губкинском горокругах.

Преимущественно люди заражаются через половые контакты и из-за употребления наркотиков. ВИЧ чаще всего диагностируют у безработных. Среди заражённых преобладают мужчины — 61%. Лечение от ВИЧ на сегодняшний день получают 2314 жителей региона. Ежегодно от болезни умирают примерно по десять человек.

Фото: Go31.ru
Белгородский врач назвала причины роста заболеваемости сифилисом и ВИЧ в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец заразил ВИЧ-инфекцией возлюбленную и попал под уголовное делоСреди наркоманов, заболевших ВИЧ, треть — старооскольцыКаждый третий наркоман с ВИЧ в Белгородской области живёт в Старом Осколе
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вич-инфекция#Вич#Медицина
Подпишитесь
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
Я больше так не буду: последнее слово Сергея Фуглаева перед приговором суда
Сегодня, 08:20
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Mash: беспилотники пытались атаковать крупное нефтехранилище в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Денег нет, но вы держитесь: жители многоэтажки в Белгороде умоляют благоустроить двор
Сегодня, 09:29
11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
Сегодня, 07:17