Белгородец заразил ВИЧ-инфекцией возлюбленную и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Белгороде возбудили уголовное дело по факту заражения ВИЧ. Житель города передал вирус своей возлюбленной, хотя знал о наличии у него заболевания и об ответственности, предусмотренной за заражение ВИЧ других лиц.
Правоохранители задержали 34-летнего мужчину после обращения в полицию потерпевшей. Выяснилось, что белгородец и она некоторое время находились в отношениях. Фигурант дела не предупредил возлюбленную о своём диагнозе.
О возможном заражении белгородку предупредила бывшая жена мужчины. Потерпевшая прошла тест, по итогам которого подтвердилось, что её заразили. Лишь после этого белгородец признался в наличии заболевания.
Против жителя областного центра возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.