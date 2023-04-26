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Белгородец заразил ВИЧ-инфекцией возлюбленную и попал под уголовное дело

26 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI
Мужчина знал о наличии у него заболевания и об ответственности в случае, если он кого-то заразит. Тем не менее по его вине заболела женщина. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Белгородской области.

В Белгороде возбудили уголовное дело по факту заражения ВИЧ. Житель города передал вирус своей возлюбленной, хотя знал о наличии у него заболевания и об ответственности, предусмотренной за заражение ВИЧ других лиц.

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину после обращения в полицию потерпевшей. Выяснилось, что белгородец и она некоторое время находились в отношениях. Фигурант дела не предупредил возлюбленную о своём диагнозе.

О возможном заражении белгородку предупредила бывшая жена мужчины. Потерпевшая прошла тест, по итогам которого подтвердилось, что её заразили. Лишь после этого белгородец признался в наличии заболевания.

Против жителя областного центра возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

В Белгородской области заболеваемость ВИЧ в пять раз ниже общероссийской
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Вич#Полиция#Заражение#Новости Белгорода
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