В приграничные белгородские районы закупят больше генераторов тепла на случай ЧП

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На совещании Вячеслав Гладков поручил своим заместителям увеличить количество генераторов тепла в приграничных районах и округах области. Связано это с приближающейся зимой и событиями последних двух недель.
«ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели мобильность этих устройств. То есть, если это происходит ночью: на что грузят, кто грузит, в течение какого периода времени, как доставляется, готовность всех материалов, проводов, кабелей, а также кто производит монтаж»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Задача замгубернатора по ЖКХ — провести несколько тренировочных занятий, чтобы выявить проблемы с доставкой генераторов на пострадавшие объекты.
Напомним, вчера при обстреле Демидовки и Графовки Краснояружского района пострадала ЛЭП. В четырёх сёлах пропало электричество.