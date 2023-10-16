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Published Сегодня, 07:11

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Батарея

В приграничные белгородские районы закупят больше генераторов тепла на случай ЧП

16 октября 2023, 07:11
Фото: 1MI
Батарея
Такое поручение дал губернатор Гладков на еженедельном совещании правительства. Также глава региона попросил провести тренировки с привозом и установкой генерации в случае ЧП.

На совещании Вячеслав Гладков поручил своим заместителям увеличить количество генераторов тепла в приграничных районах и округах области. Связано это с приближающейся зимой и событиями последних двух недель.

«ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели мобильность этих устройств. То есть, если это происходит ночью: на что грузят, кто грузит, в течение какого периода времени, как доставляется, готовность всех материалов, проводов, кабелей, а также кто производит монтаж»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Задача замгубернатора по ЖКХ — провести несколько тренировочных занятий, чтобы выявить проблемы с доставкой генераторов на пострадавшие объекты.

Напомним, вчера при обстреле Демидовки и Графовки Краснояружского района пострадала ЛЭП. В четырёх сёлах пропало электричество.

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#Белгородская область#Чп#Белгород#Екатерина Никулина#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Генераторы тепла
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