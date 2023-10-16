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Published Сегодня, 10:53

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Ферма

«То ли назначили, то ли самозахват»: белгородцы сообщили о странной ситуации на ферме

16 октября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Ферма

Сотрудники компании под Белгородом сообщили о «самозахвате» как в 90-х

Жительница региона написала, что в ООО «Урожай» с должности якобы сняли директора, не сообщив об этом ни ему, ни другим сотрудникам. Работники подписали коллективное письмо, где потребовали оставить начальника.

Белгородка сообщила о «самозахвате» фермы. По словам женщины, в ООО «Урожай» с должности сняли директора, не уведомив ни его самого, ни других сотрудников. В связи с этим работники организации написали коллективное письмо с требованием оставить И. В. Попова в качестве руководителя.

Жительница региона поинтересовалась, на каком основании директора решили снять с должности. Произошедшее она назвала «самозахватом».

«С утра приехали трое: пожилая женщина, мужчина и ещё женщина. Они обозначили себя директорами, после чего пошли на ферму считать коров. Люди так и не поняли: то ли их назначили, то ли самозахват, как в 90-х», — пишет белгородка.

Она же добавила, что директор занимал свою должность в течение 24 лет. По её словам, он помог жителям приграничного Шебекинского округа не остаться без денег.

«Даже в тяжёлое для нас время сумел сохранить рабочие места, платить вовремя зарплату, хорошую зарплату. После обстрелов без помощи властей потихоньку восстанавливает повреждённые объекты. О нём можно говорить долго, он хороший руководитель. Где были эти три директора все это время?» — интересуется белгородка.

Она также переживает, как заготавливать корма, поить и доить коров, если уже неделю нет электричества. В связи с этим работники ООО «Урожай» просят вернуть директора.

На ситуацию отреагировали власти горокруга. Как оказалось, у общества — два учредителя. Однако информации о смене руководства у администрации нет.

В настоящее время в ООО «Урожай» два учредителя. Руководителем является Попов И.В., сведения об изменении руководителя в администрации Шебекинского городского округа отсутствуют. В понедельник будет осуществлён выезд на данное предприятие на основании Вашего обращения.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Директор#Ферма#Обращение#Белгород#Наталья Корявых#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Коллективное письмо
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