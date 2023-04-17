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Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства

17 апреля 2023, 10:14
Фото: Максим Макаров
Белгородец Максим Макаров обратился к губернатору с просьбой обратить внимание на «самозахват» стоянки возле здания казначейства. На таблички «Стоянку BMW не занимать» отреагировал и мэр Валентин Демидов.

В комментариях на странице губернатора Максим Макаров заявил, что его и жителей ближайших к зданию белгородского казначейства домов беспокоит самовольный «захват» парковки и установка на ней табличек с номерными знаками личных автомобилей. Якобы там, где стоит такая табличка, занимать место нельзя — ведь оно уже «забронировано» за BMW.

По словам белгородца, рядом находятся медицинские учреждения, а расположенная рядом управа «не желает видеть у себя под носом проблему, бездействует и не применяет административных мер воздействия в виде штрафов».

Если это автомобили чиновников из казначейства, то в чём они заслуженнее обычных граждан, а тем более - граждан с ограниченными возможностями здоровья?
Максим Макаров
Фото: Максим Макаров

Бел.Ру проверило номера и выяснило, что принадлежат они действительно владельцам BMW. Машины при этом находятся в личном пользовании и не являются служебным транспортом. Кроме того, платных парковок поблизости, согласно картам Белгородского парковочного пространства, нет. 

На комментарий белгородца уже отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он пообещал разобраться, но ему «нужно время». 

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