Стоянку BMW не занимать: белгородцев возмутил «захват» парковки возле казначейства

В комментариях на странице губернатора Максим Макаров заявил, что его и жителей ближайших к зданию белгородского казначейства домов беспокоит самовольный «захват» парковки и установка на ней табличек с номерными знаками личных автомобилей. Якобы там, где стоит такая табличка, занимать место нельзя — ведь оно уже «забронировано» за BMW.