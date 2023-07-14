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Компанию в Белгородской области наказали за захват участка

14 июля 2023, 14:31
Фото: 1MI
Факт самовольного захвата выявили в Вейделевском районе. Виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

В Вейделевском районе прокуратура выявила факт самовольного захвата участка организацией. Надзорное ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства.

Хозяйствующий субъект пользовался предоставленным местной администрацией земельным участком для хранения производственных и бытовых отходов. Проверка показала, что организация заняла также земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м без законных на то оснований.

В отношении гендиректора завели дело об административном правонарушении. Материалы направили на рассмотрение в отделение Росреестра.

В итоге виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. рублей. Прокурор внёс в адрес юридического лица представление. Результаты его рассмотрения правоохранители взяли на контроль.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вейделевский район#Прокуратура#Захват участка#Штраф#Административное правонарушение#Росреестр#Отходы#Общество
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