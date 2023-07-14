Компанию в Белгородской области наказали за захват участка

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Вейделевском районе прокуратура выявила факт самовольного захвата участка организацией. Надзорное ведомство провело проверку исполнения земельного законодательства.
Хозяйствующий субъект пользовался предоставленным местной администрацией земельным участком для хранения производственных и бытовых отходов. Проверка показала, что организация заняла также земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м без законных на то оснований.
В отношении гендиректора завели дело об административном правонарушении. Материалы направили на рассмотрение в отделение Росреестра.
В итоге виновное лицо оштрафовали на 20 тыс. рублей. Прокурор внёс в адрес юридического лица представление. Результаты его рассмотрения правоохранители взяли на контроль.