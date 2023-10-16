Белгородская область вышла в лидеры по достижению целей устойчивого развития

Москва была лидером и в прошлом году. В десятке среди регионов Центрального Черноземья оказались только Белгородская и Липецкая области. Ещё в топ-10 регионов по указанному показателю вошли Калужская область, Санкт-Петербург, Ярославская область, Татарстан, Удмуртия, Тульская и Московская области.