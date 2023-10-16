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Белгород

Белгородская область вышла в лидеры по достижению целей устойчивого развития

16 октября 2023, 11:42
Фото: 1MI
Белгород
Регион занимает второе место по данному показателю и уступает только Москве. Среди регионов ЦЧР в топ-10 по достижению целей устойчивого развития также вошла Липецкая область.

Белгородская область вошла в число субъектов — лидеров по достижению целей устойчивого развития. Регион занимает второе место с 797,22 балла, уступая только Москве, набравшей 813,22 балла. Об этом рассказали на площадке XV Конвента РАМИ в МГИМО.

Москва была лидером и в прошлом году. В десятке среди регионов Центрального Черноземья оказались только Белгородская и Липецкая области. Ещё в топ-10 регионов по указанному показателю вошли Калужская область, Санкт-Петербург, Ярославская область, Татарстан, Удмуртия, Тульская и Московская области.

Как сообщается, исследование провели в рамках государственной программы поддержки вузов «Приоритет-2030» при участии Российской ассоциации содействия ООН.

Ранее стало известно, что Белгородская область обогнала соседей в рейтинге по доходам населения. Среди российских субъектов регион оказался на 14-м месте.

Белгородская область обогнала соседей в рейтинге по доходам населения
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#Белгородская область#Москва#Липецкая область#Исследование#Лидерство#Белгород#Наталья Корявых#Достижение целей устойчивого развития
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