Белгородская область обогнала соседей в рейтинге по доходам населения

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Белгородская область стала 14-й среди субъектов РФ в рейтинге по доходам населения. Область обогнала другие регионы Центрального Черноземья.
Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 44,5 тыс. рублей. Динамика реальных денежных доходов белгородцев в апреле–июне текущего года относительно аналогичного периода 2022 года равняется 5,8%. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,52.
За Белгородской областью в Центральном Черноземье следует Курская, занявшая 19-е место с доходами населения в 41,8 тыс. рублей. Динамика во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 6,1%, а соотношение доходов с потребительским набором — 2,29.
21-е место рейтинга заняла Липецкая область. Доходы населения в регионе равняются 40,3 тыс. рублей, динамика за год равняется 5,3%. Соотношение доходов и стоимости потребительского набора — 2,27.
Воронежская область оказалась на 28-м месте с доходами в 42,4 тыс. рублей. Динамика составила 8,8%, а соотношение доходов со стоимостью потребительского набора — 2,19.
Худший результат среди регионов Центрального Черноземья показала Тамбовская область. Среднедушевые доходы в регионе равняются 34,8 тыс. рублей. Динамика во втором квартале этого года относительно апреля-июня 2022 года составила 5,4%, а соотношение доходов со стоимостью фиксированного потребительского набора — 1,91.