Белгородская область обогнала соседей в рейтинге по доходам населения

За Белгородской областью в Центральном Черноземье следует Курская, занявшая 19-е место с доходами населения в 41,8 тыс. рублей. Динамика во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 6,1%, а соотношение доходов с потребительским набором — 2,29.