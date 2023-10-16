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Доходы

Белгородская область обогнала соседей в рейтинге по доходам населения

16 октября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Доходы
Регион занял 14-е место среди субъектов РФ по доходам населения. Среднедушевые доходы белгородцев по состоянию на второй квартал 2023 года составили 44,5 тыс. рублей в месяц. Рейтинг опубликовало РИА «Новости».

Белгородская область стала 14-й среди субъектов РФ в рейтинге по доходам населения. Область обогнала другие регионы Центрального Черноземья.

Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 44,5 тыс. рублей. Динамика реальных денежных доходов белгородцев в апреле–июне текущего года относительно аналогичного периода 2022 года равняется 5,8%. Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,52.

За Белгородской областью в Центральном Черноземье следует Курская, занявшая 19-е место с доходами населения в 41,8 тыс. рублей. Динамика во втором квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 6,1%, а соотношение доходов с потребительским набором — 2,29.

21-е место рейтинга заняла Липецкая область. Доходы населения в регионе равняются 40,3 тыс. рублей, динамика за год равняется 5,3%. Соотношение доходов и стоимости потребительского набора — 2,27.

Воронежская область оказалась на 28-м месте с доходами в 42,4 тыс. рублей. Динамика составила 8,8%, а соотношение доходов со стоимостью потребительского набора — 2,19.

Худший результат среди регионов Центрального Черноземья показала Тамбовская область. Среднедушевые доходы в регионе равняются 34,8 тыс. рублей. Динамика во втором квартале этого года относительно апреля-июня 2022 года составила 5,4%, а соотношение доходов со стоимостью фиксированного потребительского набора — 1,91.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Население#Доходы#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Потребительский набор
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