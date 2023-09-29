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Бизнес

Белгород не попал в лидеры рейтинга лучших городов для бизнеса

29 сентября 2023, 07:00
Фото: Midjourney
Бизнес
Издание Forbes, формировавшее список, поставило Белгород на 18-е место. При составлении рейтинга учитывались население, средняя зарплата и доходы бюджета.

Forbes представил топ-30 лучших городов для бизнеса в России. Белгород в список попал, но не оказался в числе лидеров. При составлении рейтинга учитывались население, средняя зарплата и доходы бюджета.

Белгород занял 18-е место с итоговым баллом 53,9. В городе проживает 333,9 тыс. человек. Средняя зарплата в областном центре — 57 058,6 рубля. Доходы бюджета оценили в 19,9 млрд рублей.

На 1000 человек населения в Белгороде зарегистрировано 62,6 предприятия малого и среднего бизнеса — это в 1,5 раза выше среднего показателя по России. С 2018 года число индивидуальных предпринимателей выросло на 8% — до 32,7. Средний показатель по стране составляет 30,9.

В десятку лучших городов вошли:

  1. Краснодар с итоговым баллом 64,6;
  2. Южно-Сахалинск — 60,9;
  3. Тюмень — 59,5;
  4. Калининград — 58,6;
  5. Екатеринбург — 58,3;
  6. Владивосток — 57,9;
  7. Казань — 57;
  8. Благовещенск — 56,4;
  9. Новосибирск — 56;
  10. Иркутск — 55,9.

Столица соседнего региона Воронеж расположилась в рейтинге на 29-м месте из 30 и получила итоговый балл 52,2. Там, судя по списку издания, средняя зарплата населения составляет 64 989,5 рубля, а доходы бюджета — 49,7 млрд рублей.

Белгород вошёл в топ-30 лучших городов для ведения бизнеса по версии Forbes
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