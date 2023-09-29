Белгород не попал в лидеры рейтинга лучших городов для бизнеса

На 1000 человек населения в Белгороде зарегистрировано 62,6 предприятия малого и среднего бизнеса — это в 1,5 раза выше среднего показателя по России. С 2018 года число индивидуальных предпринимателей выросло на 8% — до 32,7. Средний показатель по стране составляет 30,9.