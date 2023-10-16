Белгородец разбил бутылку о голову приятеля из-за допитого алкоголя

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По вине белгородца умер его собутыльник. Мужчина разбил о голову приятеля пустую бутылку, потерпевший скончался в больнице. За это жителя региона уже осудили.
Подсудимого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.
По информации прокуратуры, в день трагедии мужчины вместе выпивали на лестничной площадке дома в Северном. Подсудимый попросил приятеля припасти алкоголь на следующий день, однако друг эту просьбу проигнорировал. Из-за этого они поругались. Обвиняемый схватил пустую бутылку и ударил потерпевшего по голове. Последний скончался в медучреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.
Суд приговорил злоумышленника к девяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.