Белгородец разбил бутылку о голову приятеля из-за допитого алкоголя

По информации прокуратуры, в день трагедии мужчины вместе выпивали на лестничной площадке дома в Северном. Подсудимый попросил приятеля припасти алкоголь на следующий день, однако друг эту просьбу проигнорировал. Из-за этого они поругались. Обвиняемый схватил пустую бутылку и ударил потерпевшего по голове. Последний скончался в медучреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.