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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Бутылка

Белгородец разбил бутылку о голову приятеля из-за допитого алкоголя

16 октября 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Бутылка
Мужчина разозлился на собутыльника из-за того, что последний решил допить спиртное, хотя обвиняемый попросил его припасти крепкий напиток на следующий день. Потерпевший умер в больнице из-за черепно-мозговой травмы, сообщили в региональной прокуратуре.

По вине белгородца умер его собутыльник. Мужчина разбил о голову приятеля пустую бутылку, потерпевший скончался в больнице. За это жителя региона уже осудили.

Подсудимого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Это повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации прокуратуры, в день трагедии мужчины вместе выпивали на лестничной площадке дома в Северном. Подсудимый попросил приятеля припасти алкоголь на следующий день, однако друг эту просьбу проигнорировал. Из-за этого они поругались. Обвиняемый схватил пустую бутылку и ударил потерпевшего по голове. Последний скончался в медучреждении от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Бутылка#Суд#Белгород#Наталья Корявых
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