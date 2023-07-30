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Пьяный белгородец ударил врача сразу после того, как его привели в чувства

30 июля 2023, 17:14
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в Губкине, отметил главврач СМП по Белгородской области Алексей Жиров.
Сюжет
Медики

Как сообщил на своей странице в соцсетях главный врач СМП по Белгородской области Алексей Жиров, инцидент произошёл в городе Губкин. Очевидцы заметили, что прохожему мужчине стало плохо — он потерял сознание — и ему вызвали бригаду скорой помощи.

На место приехали врачи и стали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, однако вместо благодарности фельдшера ударили.

Пациент в себя не приходил, изо рта был стойкий запах алкоголя. Дали вдохнуть нашатырный спирт, похлопали по щекам, после чего больной очнулся и наотмашь ударил фельдшера СМП. Ей понадобилась медицинская помощь.
Алексей Жиров, главврач станции Скорой медицинской помощи по области

За этот год подобных нападений на медиков было уже шесть. Главврач попросил уважать работу врачей и фельдшеров.

Уважаемые пациенты, призываю вас уважать работу врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи. Наши сотрудники имеют защиту в составе Росгвардии.Я очень прошу относиться с уважением к людям, которые приходят вам на помощь.
Алексей Жиров, главврач станции Скорой медицинской помощи по области
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#Александра Склярова#Врач#Фельдшер#Нападение#Происшествия#Медики#Белгородская область#Губкин#Алексей Жиров
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