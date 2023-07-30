Пьяный белгородец ударил врача сразу после того, как его привели в чувства

Как сообщил на своей странице в соцсетях главный врач СМП по Белгородской области Алексей Жиров, инцидент произошёл в городе Губкин. Очевидцы заметили, что прохожему мужчине стало плохо — он потерял сознание — и ему вызвали бригаду скорой помощи.