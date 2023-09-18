Белгородец ударил возлюбленную кочергой, но она не обратила на это внимания

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Белгородец избил возлюбленную кочергой. Женщина не стала сдавать сожителя полиции и не обратилась в больницу. Серьёзную травму ноги заметила её подруга, которая вызвала скорую для потерпевшей.
Как сообщается, об инциденте полиции стало известно от медиков. Пострадавшую белгородку госпитализировали с травмой голени и оскольчатым переломом большеберцовой кости со смещением. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — сожителя женщины.
По предварительным данным, в июне в паре произошёл конфликт во время застолья. Во время ссоры мужчина схватил кочергу и ударил ею женщину в ногу. После этого они продолжили выпивать. Несмотря на серьёзную травму, белгородка длительное время не обращалась в больницу, поскольку надеялась, что перелом заживёт сам по себе. Скорую потерпевшей вызвала её подруга.
Тем временем против подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Теперь белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Старом Осколе местный житель беспричинно напал на незнакомца и избил его. Потерпевший попал в больницу, где умер из-за полученных травм.