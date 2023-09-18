Белгородец ударил возлюбленную кочергой, но она не обратила на это внимания

По предварительным данным, в июне в паре произошёл конфликт во время застолья. Во время ссоры мужчина схватил кочергу и ударил ею женщину в ногу. После этого они продолжили выпивать. Несмотря на серьёзную травму, белгородка длительное время не обращалась в больницу, поскольку надеялась, что перелом заживёт сам по себе. Скорую потерпевшей вызвала её подруга.