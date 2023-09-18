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Белгородец попал под уголовное дело за избитую кочергой возлюбленную

Белгородец ударил возлюбленную кочергой, но она не обратила на это внимания

18 сентября 2023, 09:10
Фото: 1MI

Белгородец попал под уголовное дело за избитую кочергой возлюбленную

В июне в паре произошла ссора, и мужчина ударил сожительницу кочергой. Несмотря на произошедшее, они продолжили вместе выпивать. Женщина надеялась, что травма пройдёт сама по себе. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

Белгородец избил возлюбленную кочергой. Женщина не стала сдавать сожителя полиции и не обратилась в больницу. Серьёзную травму ноги заметила её подруга, которая вызвала скорую для потерпевшей.

Как сообщается, об инциденте полиции стало известно от медиков. Пострадавшую белгородку госпитализировали с травмой голени и оскольчатым переломом большеберцовой кости со смещением. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — сожителя женщины.

По предварительным данным, в июне в паре произошёл конфликт во время застолья. Во время ссоры мужчина схватил кочергу и ударил ею женщину в ногу. После этого они продолжили выпивать. Несмотря на серьёзную травму, белгородка длительное время не обращалась в больницу, поскольку надеялась, что перелом заживёт сам по себе. Скорую потерпевшей вызвала её подруга.

Тем временем против подозреваемого возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Теперь белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Старом Осколе местный житель беспричинно напал на незнакомца и избил его. Потерпевший попал в больницу, где умер из-за полученных травм.

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#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Больница#Уголовное дело#УМВД#Избиение#Белгород#Наталья Корявых#Кочерга
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