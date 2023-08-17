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Published Сегодня, 16:20

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Белгородец четыре раза ударил жену кулаком в голову, после чего та скончалась

Белгородец четыре раза ударил жену кулаком в голову, после чего та скончалась

17 августа 2023, 16:20
Фото: 1MI
Спустя время после избиения женщина скончалась, отметили в региональном Следкоме.

По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, ссора на бытовой почве между супругами случилась днём 8 августа в городе Алексеевка. Нетрезвый мужчина, рассердившись, не менее четырёх раз кулаком ударил женщину в голову. Спустя время женщина скончалась от полученных в ходе избиения травм.

61-летнего белгородца уже задержали, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства преступления.

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#Александра Склярова#Убийство#Семейная ссора#Ударил#Происшествия#Белгородская область
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