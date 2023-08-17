Белгородец четыре раза ударил жену кулаком в голову, после чего та скончалась

По данным пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, ссора на бытовой почве между супругами случилась днём 8 августа в городе Алексеевка. Нетрезвый мужчина, рассердившись, не менее четырёх раз кулаком ударил женщину в голову. Спустя время женщина скончалась от полученных в ходе избиения травм.