Белгородец из-за неприязни ударил соседку шваброй

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, между двумя соседями, проживающими в Белгороде, часто случались ссоры бытового характера. В ходе очередного конфликта 68-летний мужчина не выдержал: взял швабру и ударил ею 55-летнюю соседку по руке.
Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью: у неё оказался сломан палец. Из медицинского учреждения о произошедшем сообщили во второй отдел полиции, которые и выяснили подробности случившегося.
В отношении виновного мужчины уже завели уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Теперь белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.