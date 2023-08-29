Белгородец из-за неприязни ударил соседку шваброй

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, между двумя соседями, проживающими в Белгороде, часто случались ссоры бытового характера. В ходе очередного конфликта 68-летний мужчина не выдержал: взял швабру и ударил ею 55-летнюю соседку по руке.