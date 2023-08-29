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Белгородец из-за неприязни ударил соседку шваброй

Белгородец из-за неприязни ударил соседку шваброй

29 августа 2023, 19:19
Фото: 1MI
Удар пришёлся по руке женщины, из-за чего у неё оказался сломал палец, сообщили в региональном УМВД.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, между двумя соседями, проживающими в Белгороде, часто случались ссоры бытового характера. В ходе очередного конфликта 68-летний мужчина не выдержал: взял швабру и ударил ею 55-летнюю соседку по руке.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью: у неё оказался сломан палец. Из медицинского учреждения о произошедшем сообщили во второй отдел полиции, которые и выяснили подробности случившегося.

В отношении виновного мужчины уже завели уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Теперь белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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