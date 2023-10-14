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В мэрии Белгорода рассказали, сколько стоит содержание бабушки с флагом СССР

В мэрии Белгорода рассказали, сколько стоит содержание бабушки с флагом СССР

14 октября 2023, 08:08
Фото: Bel.ru
Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос, содержание скульптуры бабушки с флагом не доставляет никаких проблем.

Как пояснили журналистам в горадминистрации, скульптура размещена на балконе жилой квартиры на Свято-Троицком бульваре. Планов менять место нет.

Кроме того, содержание скульптуры не требует затрат, так как изготовлена бабушка из «прочных материалов». За год существования фигуры не пришлось также ни разу менять флаг СССР: истрепать тот не смогли ни ветер, ни снег, ни солнце.

Простоит скульптура долго, и убирать её после окончания СВО не планируют. Ранее фигуру установили напротив кинотеатра «Победа», но через короткое время пришлось искать новое место: на изваяние начали залезать вандалы.

Год назад бабушка из села под Харьковом на какое-то время стала неофициальным символом спецоперации. Всё благодаря видео, на котором пожилая женщина вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, приняв тех за российских. Пока пенсионерка принимала принесённый украинцами пакет с едой, знамя взял в руки военный. Увидев, что на нём изображено, мужчина бросил его на землю и растоптал. После этого старушка отказалась брать сумку с продуктами.

Поступок старушки вдохновил многих: её стали изображать на стенах домов, с её изображением посвилось много картинок в Сети, а фигуры с ней стоят не в одном городе РФ. Так, баннер с этой же самой бабушкой есть и в Шебекино.

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#Эксклюзив#Флаг#Белгород#Артем Черненко
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