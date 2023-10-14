В мэрии Белгорода рассказали, сколько стоит содержание бабушки с флагом СССР

Год назад бабушка из села под Харьковом на какое-то время стала неофициальным символом спецоперации. Всё благодаря видео, на котором пожилая женщина вышла с флагом СССР к солдатам ВСУ, приняв тех за российских. Пока пенсионерка принимала принесённый украинцами пакет с едой, знамя взял в руки военный. Увидев, что на нём изображено, мужчина бросил его на землю и растоптал. После этого старушка отказалась брать сумку с продуктами.