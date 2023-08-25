Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде

Белгородцы в течение минувшего вечера и ночи продолжали нести цветы в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Жители Белгорода принесли к стихийному мемориалу, помимо гвоздик, кувалду, символику ЧВК «Вагнер», флаг России. Там же были свечи и портреты погибших.