Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Белгородцы в течение минувшего вечера и ночи продолжали нести цветы в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Жители Белгорода принесли к стихийному мемориалу, помимо гвоздик, кувалду, символику ЧВК «Вагнер», флаг России. Там же были свечи и портреты погибших.
На фото ниже можно увидеть, как выглядел мемориал около 7:30 25 августа.
Местные СМИ также публикуют фотографии с народным мемориалом. Вечером 24 августа возле них зажгли свечи.
Как оказалось, цветы белгородцы несли не только к памятнику воинам-интернационалистам. Гвоздики и портреты Пригожина и Уткина заметили и на Соборной площади.
Напомним, что первые фото стихийного мемориала появились ещё вчера, 24 августа. В качестве основной площадки горожане выбрали памятник погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов за музеем-диорамой.