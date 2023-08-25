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Народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде

Цветы, флаги, кувалды: как выглядит народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде

25 августа 2023, 07:17
Фото: Bel.ru
Народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде

Народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде за ночь заполнился цветами

Горожане несут цветы к памятнику за музеем-диорамой. Помимо гвоздик, у народного мемориала можно увидеть флаги РФ и ЧВК, свечи и кувалды.

Белгородцы в течение минувшего вечера и ночи продолжали нести цветы в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Жители Белгорода принесли к стихийному мемориалу, помимо гвоздик, кувалду, символику ЧВК «Вагнер», флаг России. Там же были свечи и портреты погибших.

На фото ниже можно увидеть, как выглядел мемориал около 7:30 25 августа.

Народный мемориал в честь Пригожина в БелгородеНародный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Народный мемориал в честь Пригожина в БелгородеНародный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Народный мемориал в честь Пригожина в БелгородеНародный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Народный мемориал в честь Пригожина в Белгороде
Фото: Bel.ru

Местные СМИ также публикуют фотографии с народным мемориалом. Вечером 24 августа возле них зажгли свечи.

Как оказалось, цветы белгородцы несли не только к памятнику воинам-интернационалистам. Гвоздики и портреты Пригожина и Уткина заметили и на Соборной площади.

Цветы и портреты на Соборной площадиЦветы и портреты на Соборной площади
Народный мемориалНародный мемориал
Народный мемориалНародный мемориал
Цветы и портреты на Соборной площади
Фото: «Фонарь»

Напомним, что первые фото стихийного мемориала появились ещё вчера, 24 августа. В качестве основной площадки горожане выбрали памятник погибшим героям локальных войн и вооружённых конфликтов за музеем-диорамой.

Жители Белгорода несут цветы в память о Пригожине
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