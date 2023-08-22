Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём флага России

22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Вячеслав Гладков в своём поздравлении заявил, что этот праздник — для настоящих патриотов, которые гордятся своей страной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался «в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России».