Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём флага России

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Вячеслав Гладков в своём поздравлении заявил, что этот праздник — для настоящих патриотов, которые гордятся своей страной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался «в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России».
В честь праздника в парке имени Ленина провели мини-викторину по теме «Флаг Российский Федерации» — она была доступна для всех желающих. А напротив музея-диорамы состоялся массовый флешмоб: волонтёры развернули 50-метровый флаг РФ и запустили воздушных змеев.
Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая всё, чтобы наша родная белгородская земля — частица России — процветала.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также в честь Дня флага жителям Белгородской области волонтёры раздавали сегодня, 22 августа, ленты в цветах триколора и информационные листовки.