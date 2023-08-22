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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём флага России

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём флага России

22 августа 2023, 15:44
Фото: 1MI
Губернатор заявил, что местные жители сейчас стоят на передовой, пока наши бойцы защищают страну от врага. В честь праздника в центре Белгорода провели развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Вячеслав Гладков в своём поздравлении заявил, что этот праздник — для настоящих патриотов, которые гордятся своей страной. Он пожелал, чтобы триколор всегда развевался «в мирном небе свободной, независимой, сильной и процветающей России».

В честь праздника в парке имени Ленина провели мини-викторину по теме «Флаг Российский Федерации» — она была доступна для всех желающих. А напротив музея-диорамы состоялся массовый флешмоб: волонтёры развернули 50-метровый флаг РФ и запустили воздушных змеев.

Сегодня под государственным флагом наши бойцы защищают страну от врага. А мы, белгородцы, как и наши предки, стоим на передовой. Трудимся, вносим свой вклад в развитие Отечества, делая всё, чтобы наша родная белгородская земля — частица России — процветала.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также в честь Дня флага жителям Белгородской области волонтёры раздавали сегодня, 22 августа, ленты в цветах триколора и информационные листовки.

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#Общество#Белгородская область#Праздник#День флага#Белгород#Вячеслав Гладков
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