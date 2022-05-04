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Posted 4 мая 2022, 07:34

Published 4 мая 2022, 07:34

Modified 1 декабря, 08:06

Updated 1 декабря, 08:06

Знаменитую бабушку с советским флагом нашли недалеко от Белгородской области

4 мая 2022, 07:34
Пожилая женщина живёт в Харьковской области всего в 12 километрах от границы. До этого в Сети писали, что старушка живёт в Киевской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Тройка».

Прославившаяся старушка со Знаменем Победы, оказывается, живёт недалеко от Валуек — всего в 12 километрах от границы с Россией. Её село располагается в Двуречанском районе Харьковской области. В пяти километрах от населённого пункта стоят ВС РФ.

Женщину зовут Анна. Ранее в интернете писали, что пожилая женщина живёт под Киевом. Украинские военные предлагали пенсионерке и её мужу эвакуироваться в Харьков и укрыться в метро. Тем не менее пожилые супруги отказываются и остаются дома со своими собаками и кошками.

В Белгороде даже появился памятник в честь старушки, однако из-за вандалов его пришлось убрать. Куда перенесут скульптуру, пока неизвестно. Мэр Антон Иванов заявлял, что локация будет такой, чтобы с монументом не получалось контактировать.

#Новости#Общество#Флаг#Бабушка#Знамя победы
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