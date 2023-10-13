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Published Сегодня, 07:13

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Избиение

Вечернее застолье в Белгороде закончилось трагедией: есть жертвы

13 октября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Избиение

Белгородец забил знакомую до смерти из-за пьяной ссоры

На период следствия мужчину заключили под стражу. В настоящий момент следователи закончили расследование уголовного дела и готовы направить его на рассмотрение в суд. За убийство по неосторожности белгородец может провести в тюрьме до 15 лет, сообщили в региональном СК.

Вечером 2 августа 31-летний обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в квартире одного из них. Во время застолья между белгородцем и 41-летней женщиной возникла ссора, в ходе которой он решил её избить. Обвиняемый нанёс своей знакомой более 20 ударов ногами и кулаками по голове и телу. От полученных травм белгородка скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи уже завершили расследование уголовного дела и вскоре направят на рассмотрение в суд. Обвиняемый всё это время находится под стражей.

Напомним, что в начале октября в Старом Осколе подростки до смерти избили мужчину из-за золотой цепочки. В следкоме возбудили уголовное дело по данному факту.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Новости Белгорода#Избиение#Белгород#Убийство по неосторожности#Александра Склярова
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