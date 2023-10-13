Вечернее застолье в Белгороде закончилось трагедией: есть жертвы

Вечером 2 августа 31-летний обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в квартире одного из них. Во время застолья между белгородцем и 41-летней женщиной возникла ссора, в ходе которой он решил её избить. Обвиняемый нанёс своей знакомой более 20 ударов ногами и кулаками по голове и телу. От полученных травм белгородка скончалась на месте.