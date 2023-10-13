Вечернее застолье в Белгороде закончилось трагедией: есть жертвы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Вечером 2 августа 31-летний обвиняемый вместе со своими знакомыми находился в квартире одного из них. Во время застолья между белгородцем и 41-летней женщиной возникла ссора, в ходе которой он решил её избить. Обвиняемый нанёс своей знакомой более 20 ударов ногами и кулаками по голове и телу. От полученных травм белгородка скончалась на месте.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следователи уже завершили расследование уголовного дела и вскоре направят на рассмотрение в суд. Обвиняемый всё это время находится под стражей.
Напомним, что в начале октября в Старом Осколе подростки до смерти избили мужчину из-за золотой цепочки. В следкоме возбудили уголовное дело по данному факту.