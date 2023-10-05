Молодого белгородца осудили за убийство бабушки в пьяном угаре

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Белгородской области осудили 19-летнего парня, убившего собственную бабушку ножом. Молодого человека приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Белгородца признали виновным по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство).
Трагедия случилась в Строителе Яковлевского горокруга 16 февраля. Осуждённый был в одной квартире с бабушкой. Они поссорились на бытовой почве. Злоумышленник схватил нож и много раз ударил им 55-летнюю потерпевшую в лицо, шею, грудь и руки. Как ранее сообщалось, молодой человек был пьян.
Женщина умерла на месте происшествия. На шум отреагировали соседи и вызвали полицию. Фигуранта уголовного дела задержали. Затем дело рассмотрел суд и приговорил молодого белгородца к тюремному сроку.