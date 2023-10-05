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Молодой белгородец убил бабушку

Молодого белгородца осудили за убийство бабушки в пьяном угаре

5 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Молодой белгородец убил бабушку
В день трагедии 19-летний парень поругался с родственницей и набросился на неё с ножом. За это преступление его приговорили к девяти годам тюрьмы, сообщили в региональном СК.

В Белгородской области осудили 19-летнего парня, убившего собственную бабушку ножом. Молодого человека приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Белгородца признали виновным по ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство).

Трагедия случилась в Строителе Яковлевского горокруга 16 февраля. Осуждённый был в одной квартире с бабушкой. Они поссорились на бытовой почве. Злоумышленник схватил нож и много раз ударил им 55-летнюю потерпевшую в лицо, шею, грудь и руки. Как ранее сообщалось, молодой человек был пьян.

Женщина умерла на месте происшествия. На шум отреагировали соседи и вызвали полицию. Фигуранта уголовного дела задержали. Затем дело рассмотрел суд и приговорил молодого белгородца к тюремному сроку.

Пьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножом
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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Нож#Следственный комитет#Суд#Строитель#Криминал#Бабушка#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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