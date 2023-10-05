Молодого белгородца осудили за убийство бабушки в пьяном угаре

Трагедия случилась в Строителе Яковлевского горокруга 16 февраля. Осуждённый был в одной квартире с бабушкой. Они поссорились на бытовой почве. Злоумышленник схватил нож и много раз ударил им 55-летнюю потерпевшую в лицо, шею, грудь и руки. Как ранее сообщалось, молодой человек был пьян.