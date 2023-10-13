В БелГАУ опровергли принудительное присоединение студентов к «кибервойскам»

Присоединиться к сервисам студентов просили в БГИИК и БелГАУ имени В. Я. Горина. Журналисты Бел.Ру обратились к вузам за комментарием. В первом институте нам ответили от имени ректора, что о таких сервисах даже не знают и тем более ничего такого студентам не предлагали. Однако студенты БГИИК рассказали редакции, что о приложении и боте им рассказывали. В аграрный университет мы направили запрос, на который нам пришёл официальный ответ.