В БелГАУ опровергли принудительное присоединение студентов к «кибервойскам»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Два дня назад в Сети распространилась информация о том, что студентов двух белгородских вузов принуждают скачать себе на телефон приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота в Telegram «КИБЕРДРУЖИНА». В последнем существует что-то вроде «кибервойск», в которые можно вступить и, жалуясь на экстремистов и дискредитирующих ВС РФ граждан, поднимать себе «ранг».
Присоединиться к сервисам студентов просили в БГИИК и БелГАУ имени В. Я. Горина. Журналисты Бел.Ру обратились к вузам за комментарием. В первом институте нам ответили от имени ректора, что о таких сервисах даже не знают и тем более ничего такого студентам не предлагали. Однако студенты БГИИК рассказали редакции, что о приложении и боте им рассказывали. В аграрный университет мы направили запрос, на который нам пришёл официальный ответ.
В первую очередь вуз опроверг, что просьбы скачать приложение и подписаться на бот были принудительными. Но в ответе добавили, что студентам всё же рассказывали о «Радаре» и «Кибердружине», только в целях «информирования»:
«В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, территориальной целостности нашей страны, а также поддержки и содействия Вооруженным Силам Российской Федерации с обучающимися, их родителями и сотрудниками университета проводится работа по информированию последних о наличии вышеуказанного приложения и бота в мессенджере Telegram, а также их функционале».