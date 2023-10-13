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БелГАУ имени В.Я. Горина

В БелГАУ опровергли принудительное присоединение студентов к «кибервойскам»

13 октября 2023, 08:45
Фото: bsaa.edu.ru
БелГАУ имени В.Я. Горина
На запрос Бел.Ру в аграрном университете ответили, что учащихся и их родителей просто «информируют» о существовании приложения и бота в Telegram, через который можно подавать жалобы на экстремистов.

Два дня назад в Сети распространилась информация о том, что студентов двух белгородских вузов принуждают скачать себе на телефон приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота в Telegram «КИБЕРДРУЖИНА». В последнем существует что-то вроде «кибервойск», в которые можно вступить и, жалуясь на экстремистов и дискредитирующих ВС РФ граждан, поднимать себе «ранг».

Присоединиться к сервисам студентов просили в БГИИК и БелГАУ имени В. Я. Горина. Журналисты Бел.Ру обратились к вузам за комментарием. В первом институте нам ответили от имени ректора, что о таких сервисах даже не знают и тем более ничего такого студентам не предлагали. Однако студенты БГИИК рассказали редакции, что о приложении и боте им рассказывали. В аграрный университет мы направили запрос, на который нам пришёл официальный ответ.

В первую очередь вуз опроверг, что просьбы скачать приложение и подписаться на бот были принудительными. Но в ответе добавили, что студентам всё же рассказывали о «Радаре» и «Кибердружине», только в целях «информирования»:

«В целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, территориальной целостности нашей страны, а также поддержки и содействия Вооруженным Силам Российской Федерации с обучающимися, их родителями и сотрудниками университета проводится работа по информированию последних о наличии вышеуказанного приложения и бота в мессенджере Telegram, а также их функционале».
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
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#БГИИК#Эксклюзив#Белгау#Приложение#Белгород#Екатерина Никулина#Кибердружина#Экстремисты#Бот
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