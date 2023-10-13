Почему боятся пятницы, 13-го: версии и приметы

Есть на этот день и несколько примет, которые якобы помогут избежать проблем. Например, не нужно брать или давать деньги в долг, иначе через них передастся негатив. Нельзя выходить в этот день на новую работу, потому что долго на ней задержаться всё равно не сможете. Также приметы гласят, что в пятницу, 13-го лучше не путешествовать, не рассказывать о своих снах, не ссориться и не вступать в конфликты.