Почему боятся пятницы, 13-го: версии и приметы

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В этом году пятница, 13-го выпала на январь и октябрь. Во многих странах, включая Россию, принято считать, что в этот день случаются различные неприятности. Основывается такое мнение на различных суевериях и мифах. Некоторые люди откровенно боятся наступления этого дня, поэтому психологи и психотерапевты даже дали этому отдельное название: «параскаведекатриафобия» — боязнь пятницы, 13-го.
Есть несколько версий, почему именно эта дата заработала такую дурную славу:
Есть на этот день и несколько примет, которые якобы помогут избежать проблем. Например, не нужно брать или давать деньги в долг, иначе через них передастся негатив. Нельзя выходить в этот день на новую работу, потому что долго на ней задержаться всё равно не сможете. Также приметы гласят, что в пятницу, 13-го лучше не путешествовать, не рассказывать о своих снах, не ссориться и не вступать в конфликты.
Помимо россиян, пятницу, 13-го недолюбливают американцы, британцы и французы. В Испании и Греции больше не любят четверги, а в Финляндии в целом не любят число 13.