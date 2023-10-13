Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Чёрная кошка

Почему боятся пятницы, 13-го: версии и приметы

13 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Чёрная кошка

Пятницу 13-го считают неудачным днём из-за суеверий и мифов

В этом году 13 октября выпало на пятницу. Этот день считается неудачным, приносящим только лишь неприятности. Но откуда пришло это мнение? На вопрос ответили журналисты «Новых известий».

В этом году пятница, 13-го выпала на январь и октябрь. Во многих странах, включая Россию, принято считать, что в этот день случаются различные неприятности. Основывается такое мнение на различных суевериях и мифах. Некоторые люди откровенно боятся наступления этого дня, поэтому психологи и психотерапевты даже дали этому отдельное название: «параскаведекатриафобия» — боязнь пятницы, 13-го.

Есть несколько версий, почему именно эта дата заработала такую дурную славу:

  1. Исходя из ложной распространённой версии, в 1307 году французский король Филипп IV приказал арестовать, пытать и казнить членов ордена тамплиеров;
  2. Другие считают, что именно в пятницу, 13-го Адам и Ева попробовали запретный плод, а Каин убил своего брата Авеля. В этот же день распяли Иисуса Христа, а предавший его Иуда был 13-м апостолом на Тайной вечере;
  3. Последняя версия гласит, что в 1907 году писатель Томас Лоусон издал роман «Пятница, тринадцатое», который стал очень популярным, а в первый рейс отправилось первое в мире семимачтовое судно, названное в честь книги. Корабль затонул у берегов Англии в пятницу, 13-го.

Есть на этот день и несколько примет, которые якобы помогут избежать проблем. Например, не нужно брать или давать деньги в долг, иначе через них передастся негатив. Нельзя выходить в этот день на новую работу, потому что долго на ней задержаться всё равно не сможете. Также приметы гласят, что в пятницу, 13-го лучше не путешествовать, не рассказывать о своих снах, не ссориться и не вступать в конфликты.

Помимо россиян, пятницу, 13-го недолюбливают американцы, британцы и французы. В Испании и Греции больше не любят четверги, а в Финляндии в целом не любят число 13.

В Белгородской области испортится погода в пятницу, 13-го
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночью в Белгороде вспыхнул цех по изготовлению мебели: фотоПод Белгородом поймали пьяного африканца, который незаконно находился в РоссииВечернее застолье в Белгороде закончилось трагедией: есть жертвы
#Белгородская область#Белгород#Суеверие#Пятница 13#Александра Склярова#Пятница
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Белгородскую область: последствия есть в пяти сёлах
Сегодня, 11:16
В проблемном детском саду №20 Белгорода к работе приступил новый руководитель
Сегодня, 09:00
В БелГАУ опровергли принудительное присоединение студентов к «кибервойскам»
Сегодня, 08:45
По Белгороду будет ездить «военкомат» в автобусе
Сегодня, 07:04
Как в Белгороде работают со студентами из Палестины и Израиля
Сегодня, 11:32
Белгородцы получают пригласительные от военкоматов на контрактную службу в армии
Сегодня, 07:40