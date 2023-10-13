Ночью в Белгороде вспыхнул цех по изготовлению мебели: фото

Всего за прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали 17 пожаров. Помимо цеха по изготовлению мебели, горели квартиры, сараи, сено, дачный дом, автомобиль и другое. Есть и жертвы: при пожаре в сарае в селе Коровино Волоконовского района погиб мужчина 1987 года рождения.