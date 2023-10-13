Ночью в Белгороде вспыхнул цех по изготовлению мебели: фото

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Информация о пожаре на улице Сумской в Белгороде поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы 13 октября в 00:35. На месте выяснилось, что возгорание случилось в цеху по изготовлению мебели.
Локализовать пожар получилось в 00:57, в 01:06 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 01:26 смогли полностью потушить огонь. Всего в ликвидации происшествия участвовали 25 пожарных и шесть единиц техники.
Утром Telegram-канал «БелПлюс» опубликовал фотографии с места возгорания, сделанные очевидцами. Источник пишет, что в результате возгорания повреждена кровля здания на площади 150 кв. м.
Всего за прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали 17 пожаров. Помимо цеха по изготовлению мебели, горели квартиры, сараи, сено, дачный дом, автомобиль и другое. Есть и жертвы: при пожаре в сарае в селе Коровино Волоконовского района погиб мужчина 1987 года рождения.