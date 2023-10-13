Депутат Госдумы Андрей Скоч посетил Старый Оскол

— Здесь отличные операционные, прекрасные кабинеты, всё оборудовано по последнему слову техники. В палатах очень уютно, тепло, цветовая гамма в успокаивающих тонах. Что же касается категорий людей, которые могут получить здесь помощь — в каждом медицинском центре «Поколения» есть квота на бесплатное лечение и диагностику. И мы эту квоту строго соблюдаем, — отметил Андрей Скоч.