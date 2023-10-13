Депутат Госдумы Андрей Скоч посетил Старый Оскол

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Он посетил социальные объекты, которые на протяжении многих лет поддерживает фонд «Поколение», пообщался со студентами СТИ НИТУ «МИСИС», воспитанниками спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки» и сотрудниками медицинского центра «Поколение».
За два десятилетия сотрудничества с СТИ НИТУ «МИСИС» фонд выделил более 100 миллионов рублей на развитие образовательного учреждения. При поддержке «Поколения» в институте обновили аудитории, модернизировали сталеплавильную научно-техническую лабораторию, построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс и оснастили его современным оборудованием.
Лаборатория, которая базируется на территории Оскольского электрометаллургического комбината — совместный проект вуза и Металлоинвеста. Она позволяет компании эффективнее вести процесс разработки новых марок высококачественной стали. Здесь же будущие металлурги — студенты института — постигают азы профессии на практике, что значительно повышает качество их подготовки.
Максимально укомплектованный мощными моноблоками IT-кластер старооскольского филиала МИСИС — тоже заслуга «Поколения». В цифровом центре вуза студенты проводят не только часы занятий, но и с радостью остаются после пар, чтобы продолжить работу над инновационными проектами. Четверокурсник Артём Стыценко может рассказывать об этой работе часами. Андрей Скоч слушал его с интересом.
— Мы создали систему автоматизированной оценки насаждений сельскохозяйственных культур, на базе нейронной сети, которая производит детектирование растений с точностью до 90 процентов, — увлечённо говорит Артём, — разработали программный комплекс для мониторинга потребления энергоресурсов, социальную сеть нового поколения.
Талантов в МИСИС много, и главная задача учебных заведений — создать такие условия, чтобы каждый из них мог себя проявить, считает Андрей Скоч.
— Походил по аудиториям, студенты показали свои разработки. Я приятно удивлён. Это именно те молодые люди, на которых мы можем рассчитывать в ближайшем будущем, — сказал Андрей Скоч.
Работать на будущее будет и комплект оборудования лаборатории для студентов, получающих строительные специальности. Подарок от «Поколения» уже доставили в вуз. Фонд «Поколение» выделил на развитие СТИ НИТУ «МИСИС» 100 миллионов рублей.
Вручение подарков от фонда продолжилось в зале бокса спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки» в микрорайоне Королёва. Благодаря поддержке «Поколения» из приспособленного подвала помещение превратилось в два хорошо оснащённых спортивных зала.
Андрей Скоч пообещал помогать юным боксёрам и дальше добиваться побед в спорте и жизни.
Свой первый юбилей отметил центр малоинвазивной хирургии «Поколение». Он появился в Старом Осколе ровно год назад. На четырёх этажах расположены приёмное отделение, перевязочные, кабинеты амбулаторного приёма, круглосуточный стационар с урологическим, гинекологическим и отоларингологическим отделениями, операционный блок с реанимационным отделением.
— Здесь отличные операционные, прекрасные кабинеты, всё оборудовано по последнему слову техники. В палатах очень уютно, тепло, цветовая гамма в успокаивающих тонах. Что же касается категорий людей, которые могут получить здесь помощь — в каждом медицинском центре «Поколения» есть квота на бесплатное лечение и диагностику. И мы эту квоту строго соблюдаем, — отметил Андрей Скоч.
— Медцентр предоставляет услуги по 20 направлениям, — рассказала главврач медучреждения Татьяна Норова. — По технологиям, оснащению и кадровому потенциалу «Поколение» не уступает большим федеральным клиникам.
Специалисты центра малоинвазивной хирургии «Поколение» могут проводить свыше 4т ысяч операций в год, а амбулаторное звено — принимать более 6 тысяч пациентов в месяц.