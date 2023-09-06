Старооскольский ссуз получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

В 2021 году фонд уже подарил техникуму ГАЗель NEXT, чтобы перевозить студентов для сдачи экзаменов по нескольким дисциплинам в другие города. Теперь нет необходимости для этого заказывать транспорт на стороне. По словам руководителя учебного заведения, только за эти полгода благодаря своему микроавтобусу удалось сэкономить порядка 600 тыс. рублей.