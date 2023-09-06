Старооскольский ссуз получил новый автомобиль от фонда «Поколение»

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Published Сегодня, 09:55
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Старооскольский техникум — это многопрофильное образовательное учреждение, которое готовит рабочие кадры для промышленных предприятий Белгородской области. В этом году техникуму исполняется 45 лет. В настоящее время здесь обучаются 945 будущих сварщиков, поваров, кондитеров, автомехаников, крановщиков и технологов.
«В нашем техникуме сейчас создаётся лаборатория для автомехаников. В учебном процессе и для сдачи экзаменов крайне необходим современный автомобиль. Он будет использоваться как для подготовки будущих специалистов, так и для необходимых поездок по обеспечению учебного процесса», - рассказал директор СТАКСа Юрий Паршуков.
В 2021 году фонд уже подарил техникуму ГАЗель NEXT, чтобы перевозить студентов для сдачи экзаменов по нескольким дисциплинам в другие города. Теперь нет необходимости для этого заказывать транспорт на стороне. По словам руководителя учебного заведения, только за эти полгода благодаря своему микроавтобусу удалось сэкономить порядка 600 тыс. рублей.
«Более 25 лет своей работы фонд „Поколение“ делает акцент на молодёжные проекты. Немаловажная роль отводится проектам в сфере образования. Одна из первых программ, реализуемых в регионе, была направлена на обеспечение образовательных учреждений учебными автомобилями. Сегодня эта программа получила своё продолжение. Пополнение материальной базы учебных заведений — это вложение в нового человека, формирование нового поколения», - отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.