Активисты «Нового поколения» провели в Белгороде региональный форум добровольцев

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Он стал финальной точкой социального проекта с одноимённым названием, который активисты молодёжной организации «Новое поколение» реализуют с 2017 года.
«Город перспектив» — наша маленькая гордость с большой историей. Проект, который изначально задумывался как школа добровольчества для наших активистов, за эти годы расширил свои границы и получил одобрение и поддержку на региональном и федеральном уровне. Теперь мы с удовольствием помогаем тем, кто считает добровольчество неотъемлемой частью своей жизни», — делится впечатлениями Дмитрий Тупейко, председатель БРОО «Новое поколение».
Программа самого форума была расписана по минутам: лекции тренинги и мастер-классы одновременно проходили сразу на четырёх площадках форума, поэтому каждый мог выбрать то, что ему интересно. Панельная дискуссия с участием федеральный спикеров на тему «Добровольчество. Перспективы развития», тренинг «Экологичный образ жизни для каждого», мастер-класс по росписи матрёшки и пожарной-спортивной и альпинистской подготовке, кейс-практики, лекция «Футболка и штандарт президента. Всё ли по протоколу?» — это лишь малая часть программы, которую удалось освоить участникам форума.
«Получать новые знания в режиме реального времени и обмениваться опытом с близкими по духу — это всегда хорошо. Я уже не первый год приезжаю на этот форум, делюсь с участниками своим опытом и рассказываю о том, как собрать свою „команду мечты“. В этом году форум показался мне очень живым и открытым. Нужно однозначно продолжать это дело» — считает Гульфия Мутугуллина, спикер форума из Казани, руководитель регионального отделения «Волонтёры культуры» в республике Татарстан, член экспертного совета Молодёжного парламента при Государственной думе РФ.
«Город перспектив» поражает своим масштабом. С января по август активисты «Нового поколения» вместе с партнёрами из других общественных организаций провели 8 выездных школ добровольчества в районах Белгородской области. Побывали в Старом Осколе, Губкине, Алексеевке, Короче, Строителе, Чернянке, Ракитном и Прохоровке. О своем опыте в добровольчестве участникам рассказали волонтёры-медики, представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтёры культуры, волонтёры-экологи, волонтёры Победы, члены регионального отделения движения детей и молодёжи «Движение первых», сотрудники и волонтёры Ресурсного центра развития добровольчества. И это лишь малая часть единомышленников, которых объединил и подружил «Город перспектив».
«Благодаря этому форуму мы установили тесные связи с общеобразовательными организациями, техникумами и колледжами, ВУЗами. После одной из наших выездных школ в Алексеевке появился филиал Регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Мы провели проектную сессию с Высшей школой управления НИУ „БелГУ“, на которой участники форума поделились своими идеями и разработали план реализации своих социальных проектов. Вместе с участниками форума мы ездили помогать бездомным животным из приюта „Добрый дом“ и помогали наводить порядок на территории Свято-Троицкого Холковского монастыря. За этот год мы объединили и научили более 1000 волонтёров, которые теперь знают, что творить добрые дела — это здорово, потому что взамен мы получаем гораздо больше» — считает Юлия Острикова, руководитель проекта «Город перспектив».
Участники форума тоже оценили уровень и масштаб подготовки по достоинству: «Это одно из лучших событий волонтёрской направленности, которое мне удавалось посетить. Интересные спикеры, новые знакомства и самое главное для меня— возможность выбрать то, что мне ближе всего в волонтёрстве из множества направлений и организаций. Только ради этого стоили сюда прийти! Очень полезно», — делится впечатлениями участница Полина Глотова из Ракитного.
По итогам регионального форума «Город перспектив» сертификаты о прохождении образовательной программы получили 200 участников, а посетить тренинги и мастер-классы в рамках программы смогли около 300 человек. Отметим, что этот форум стал одним из самых масштабных в истории проекта.