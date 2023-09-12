Активисты «Нового поколения» провели в Белгороде региональный форум добровольцев

«Получать новые знания в режиме реального времени и обмениваться опытом с близкими по духу — это всегда хорошо. Я уже не первый год приезжаю на этот форум, делюсь с участниками своим опытом и рассказываю о том, как собрать свою „команду мечты“. В этом году форум показался мне очень живым и открытым. Нужно однозначно продолжать это дело» — считает Гульфия Мутугуллина, спикер форума из Казани, руководитель регионального отделения «Волонтёры культуры» в республике Татарстан, член экспертного совета Молодёжного парламента при Государственной думе РФ.