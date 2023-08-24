Детская площадка от фонда «Поколение» открылась в Новооскольском горокруге

В этом году на территории округа уже открыты четыре детские и спортивные площадки, построенные на средства фонда Андрея Скоча. В мае такой объект был открыт в Новом Осколе в жилом массиве в переулке Кооперативный, а в июле — в городе на улице Дорожная и в посёлке Рудный. С инициативой возведения новых площадок выступили местные жители, а фонд — финансовым партнёром.