Детская площадка от фонда «Поколение» открылась в Новооскольском горокруге

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
В этом году на территории округа уже открыты четыре детские и спортивные площадки, построенные на средства фонда Андрея Скоча. В мае такой объект был открыт в Новом Осколе в жилом массиве в переулке Кооперативный, а в июле — в городе на улице Дорожная и в посёлке Рудный. С инициативой возведения новых площадок выступили местные жители, а фонд — финансовым партнёром.
«Жители давно мечтали о месте, где можно проводить время с детьми в комфортных условиях. Инициативная группа села подала заявку на участие в конкурсе, и идея была одобрена на районном и региональном уровнях. Помог оборудовать детскую зону фонд „Поколение“ под руководством Андрея Скоча»,
— сказал на церемонии открытия глава администрации округа Андрей Гриднев.
Всего с 2017 года по программе фонда Андрея Скоча в 12 муниципалитетах Белгородской области установлено уже 89 детских игровых и спортивных площадок. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает всем стандартам качества и безопасности.
«Каждая площадка — это авторская работа. Здесь нет повторяющихся элементов, они все установлены на безопасном расстоянии. Это не просто очередной объект, а безопасное и комфортное пространство для игр и отдыха. Самое главное, чтобы дети Белгородской области должны быть защищены»,
— подчеркнул помощник депутата ГосДумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
До конца лета в Новооскольком горокруге будет открыто ещё два подобных объекта, в том числе, на территории Новооскольского дома-интерната.