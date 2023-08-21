Новые пневмовинтовки для тира от фонда «Поколение» получили вейделевские спортсмены

Кроме того, новые винтовки предназначены и для занятий военно-патриотического клуба «Сокол», который уже боле 20 лет функционирует на базе техникума. За время существования клуба, входящего в ВПО «Поколение», обучение в нём прошли более двух тысяч ребят. И сейчас 24 юноши и девушки учатся стрельбе, строевой подготовке, познают навыки армейской жизни под руководством ветерана боевых действий Сергея Левченко.