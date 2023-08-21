Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Новые пневмовинтовки для тира от фонда «Поколение» получили вейделевские спортсмены

Новые пневмовинтовки для тира от фонда «Поколение» получили вейделевские спортсмены

21 августа 2023, 14:26
С его помощью ребята повысят свою квалификацию и подготовятся к важным соревнованиям. Пулевая стрельба — один из сложнейших технических видов спорта, входящий в программу летних Олимпийских игр. Для достижения в нём высоких результатов необходимо высококлассное оборудование.

Пять новых пневматических винтовок приобретены на средства фонда Андрея Скоча для тира Вейделевского агротехнологического техникума имени В. М. Грязнова. Здесь открыта спортивно-стрелковая секция «Снайпер», в которой занимаются около 30 юных стрелков.

«Теперь воспитанники секции будут тренироваться с современным оружием. На счету ребят немало призовых мест в соревнованиях как муниципального, так и регионального уровня. Уверен, что с новым оружием ребята достигнут множество новых спортивных высот»,
— сказал на церемонии передачи спортоборудования глава администрации Вейделевского района Александр Алексеев.

Кроме того, новые винтовки предназначены и для занятий военно-патриотического клуба «Сокол», который уже боле 20 лет функционирует на базе техникума. За время существования клуба, входящего в ВПО «Поколение», обучение в нём прошли более двух тысяч ребят. И сейчас 24 юноши и девушки учатся стрельбе, строевой подготовке, познают навыки армейской жизни под руководством ветерана боевых действий Сергея Левченко.

Буквально неделя отделяет нас от главного праздника на Вейделевской земле — 95-летие со дня образования района. Это наш подарок для жителей муниципалитета. Как и многое другое, он стал итогом совместной работы фонда «Поколения» и местных органов власти. Такая работа идёт по многим направлениям — образование, спорт, культура и так далее. Деятельность по разным направлениям объединяет одно — движение только вперёд»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Читайте также:
Спортивная площадка от «Поколения» открылась на территории школы Вейделевского районаФонд «Поколение» подарил три внедорожника Шебекинскому горокругуКурсанты военно-патриотических клубов «Поколение» совершили прыжки с парашютом
#Артем Черненко#Белгородская область#Поколение#Пневмовинтовки#Спортсмены#Соревнования#Пулевая стрельба#Андрей Скоч#Общество
Подпишитесь
Три дома и две машины пострадали от падения осколков при работе ПВО под Белгородом
Сегодня, 14:22
В Белгороде до сих пор не нашли место для сквера в честь бойцов ПВО
Сегодня, 13:31
Мэрия Белгорода объяснила исчезновение закупок перед открытием набережной пляжа
Сегодня, 13:19
Бургеры, искренность и кофе: чем гостям «Тавриды» запомнилась Белгородская область
Сегодня, 12:49
Торговый дом «Зелёная грядка» требует через суд с Сергея Фуглаева 10 млн рублей
Сегодня, 15:19
Управлению ландшафтного дизайна в Белгороде подберут нового руководителя
Сегодня, 11:41