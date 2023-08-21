Новые пневмовинтовки для тира от фонда «Поколение» получили вейделевские спортсмены

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Пять новых пневматических винтовок приобретены на средства фонда Андрея Скоча для тира Вейделевского агротехнологического техникума имени В. М. Грязнова. Здесь открыта спортивно-стрелковая секция «Снайпер», в которой занимаются около 30 юных стрелков.
«Теперь воспитанники секции будут тренироваться с современным оружием. На счету ребят немало призовых мест в соревнованиях как муниципального, так и регионального уровня. Уверен, что с новым оружием ребята достигнут множество новых спортивных высот»,
— сказал на церемонии передачи спортоборудования глава администрации Вейделевского района Александр Алексеев.
Кроме того, новые винтовки предназначены и для занятий военно-патриотического клуба «Сокол», который уже боле 20 лет функционирует на базе техникума. За время существования клуба, входящего в ВПО «Поколение», обучение в нём прошли более двух тысяч ребят. И сейчас 24 юноши и девушки учатся стрельбе, строевой подготовке, познают навыки армейской жизни под руководством ветерана боевых действий Сергея Левченко.
Буквально неделя отделяет нас от главного праздника на Вейделевской земле — 95-летие со дня образования района. Это наш подарок для жителей муниципалитета. Как и многое другое, он стал итогом совместной работы фонда «Поколения» и местных органов власти. Такая работа идёт по многим направлениям — образование, спорт, культура и так далее. Деятельность по разным направлениям объединяет одно — движение только вперёд»,
— отметил помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.