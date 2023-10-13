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Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ

Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ

13 октября 2023, 15:11
Фото: 1MI
Во время очередной продажи мужчина попался сотрудникам правоохранительных органов. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

42-летний житель Валуек захотел заработать больше денег, поэтому открыл на своём рабочем месте «торговую точку» по продаже героина. Наркотики мужчина продавал в помещении по ремонту сотовых телефонов в торговом центре «Весна». Чтобы не быть пойманным, сбывал наркотики только узкому кругу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Белгородец попался полиции, когда дважды продал героин.

В отношении неоднократно судимого жителя Валуек возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.

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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Приговор суда#Героин#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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