Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
42-летний житель Валуек захотел заработать больше денег, поэтому открыл на своём рабочем месте «торговую точку» по продаже героина. Наркотики мужчина продавал в помещении по ремонту сотовых телефонов в торговом центре «Весна». Чтобы не быть пойманным, сбывал наркотики только узкому кругу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Белгородец попался полиции, когда дважды продал героин.
В отношении неоднократно судимого жителя Валуек возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на пять лет в исправительной колонии строгого режима.