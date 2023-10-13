Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ

42-летний житель Валуек захотел заработать больше денег, поэтому открыл на своём рабочем месте «торговую точку» по продаже героина. Наркотики мужчина продавал в помещении по ремонту сотовых телефонов в торговом центре «Весна». Чтобы не быть пойманным, сбывал наркотики только узкому кругу.