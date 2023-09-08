Экс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотики

На счету инспектора и преступление, связанное с оборотом наркотиков. Как утверждает следствие, она в октябре 2022 года вступила в преступный сговор с одним из осуждённых и его знакомым и попыталась организовать сбыт запрещённых веществ с помощью их помещения в тайники. Для этого обвиняемая дала фигурантам свою машину, которая использовалась для поездки в Воронежскую область. Забранные из тайника в соседнем регионе наркотики хотели продать.