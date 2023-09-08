Экс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотики

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:52
В Белгородской области будут судить экс-инспектора исправительного учреждения регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и двоих осуждённых. Обвинительное заключение уже утверждено.
По информации следкома, обвиняемая превысила должностные полномочия, когда сама сделала документ, удостоверяющий личность одного из осуждённых. Там же она поставила подпись от имени начальника исправительного центра-1 УФСИН в Яковлевском горокруге. Это деяние помогло осуждённому избежать дисциплинарной ответственности и замены неотбытой части наказания в виде принудительных работ на тюремное заключение.
На счету инспектора и преступление, связанное с оборотом наркотиков. Как утверждает следствие, она в октябре 2022 года вступила в преступный сговор с одним из осуждённых и его знакомым и попыталась организовать сбыт запрещённых веществ с помощью их помещения в тайники. Для этого обвиняемая дала фигурантам свою машину, которая использовалась для поездки в Воронежскую область. Забранные из тайника в соседнем регионе наркотики хотели продать.
Осуществить замыслы не получилось. Преступление выявили правоохранительные органы. Обвиняемых заключили под стражу, а уголовное дело направили на рассмотрение в суд.