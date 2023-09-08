Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Экс-инспектор белгородского УФСИН пойдёт под суд за сговор с осуждёнными

Экс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотики

8 сентября 2023, 08:49
Фото: 1MI

Экс-инспектор белгородского УФСИН пойдёт под суд за сговор с осуждёнными

Уголовное дело против бывшего инспектора исправительного центра и двоих осуждённых направлено на рассмотрение в суд. Экс-сотрудница была замечена сразу в двух преступлениях. Подробности сообщили в региональном СК.

В Белгородской области будут судить экс-инспектора исправительного учреждения регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и двоих осуждённых. Обвинительное заключение уже утверждено.

По информации следкома, обвиняемая превысила должностные полномочия, когда сама сделала документ, удостоверяющий личность одного из осуждённых. Там же она поставила подпись от имени начальника исправительного центра-1 УФСИН в Яковлевском горокруге. Это деяние помогло осуждённому избежать дисциплинарной ответственности и замены неотбытой части наказания в виде принудительных работ на тюремное заключение.

На счету инспектора и преступление, связанное с оборотом наркотиков. Как утверждает следствие, она в октябре 2022 года вступила в преступный сговор с одним из осуждённых и его знакомым и попыталась организовать сбыт запрещённых веществ с помощью их помещения в тайники. Для этого обвиняемая дала фигурантам свою машину, которая использовалась для поездки в Воронежскую область. Забранные из тайника в соседнем регионе наркотики хотели продать.

Осуществить замыслы не получилось. Преступление выявили правоохранительные органы. Обвиняемых заключили под стражу, а уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на него
Узнать подробнее
Читайте также:
Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговорЭкс-полицейский обманом получил от белгородца 80 тыс. за решение вопроса с ГИБДДЭкс-сотрудникам белгородского ФСС назначили крупные штрафы за получение взятки
#Белгородская область#Наркотики#Уголовное дело#Суд#Колония#Инспектор#Фсин#Белгород#Наталья Корявых#Осуждённые#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях
Сегодня, 09:57
Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 08:13
Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом
Сегодня, 09:18
«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
Сегодня, 09:22
Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже
Сегодня, 10:14
На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль
Сегодня, 08:55