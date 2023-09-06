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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Цемзавод прокомментировал проверку управления по контролю за оборотом наркотиков

Цемзавод прокомментировал проверку управления по контролю за оборотом наркотиков

6 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI
Контрольное ведомство провело проверку в апреле текущего года. Об итогах Бел.Ру сообщили в региональном управлении МВД и цемзаводе в Белгороде.

Как мы ранее писали, управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провело плановую проверку на Белгородском цемзаводе. Она длилась 10 дней в апреле текущего года. Чтобы выяснить подробности, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в ведомство и на предприятие.

В областном УМВД нам сообщили, что сотрудники ведомства с 25 апреля провели плановую выездную проверку закрытого акционерного общества на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Подготовка и проведение проверки предприятия осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Фактов нарушения правил оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в ходе проверки не выявили. При этом в 2021 и 2022 году предприятие правоохранители не проверяли.

Ответил на запрос Бел.Ру и цемзавод в Белгороде. По информации компании, управление Министерства внутренних дел РФ по Белгородской области 7 апреля текущего году вынесло распоряжение в адрес ЗАО «Белгородский цемент» о проведении плановой выездной проверки в рамках государственного контроля на предмет соблюдения обязательных требований оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

Решение о проведении плановой проверки приняли в связи с хранением и использованием на производстве цемзавода прекурсоров как концентрированной кислоты, используемой в лаборатории технического контроля для проведения химического анализа (анализ сырья, клинкера и цемента).

В ответе также было сказано, что в соответствии с нормативно-правовыми актами все процедуры (соблюдение правил закупки, доставки, получения, хранения и использования прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на предприятии) были соблюдены и нарушений в ходе проверки не выявили.

Белгородский цемзавод проверило управление по контролю за оборотом наркотиков
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