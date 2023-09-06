Цемзавод прокомментировал проверку управления по контролю за оборотом наркотиков

В ответе также было сказано, что в соответствии с нормативно-правовыми актами все процедуры (соблюдение правил закупки, доставки, получения, хранения и использования прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ на предприятии) были соблюдены и нарушений в ходе проверки не выявили.