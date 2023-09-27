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Москвича с 40 кг наркотиков задержали в Белгородской области

Москвича с 40 кг наркотиков задержали в Белгородской области

27 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Яковлевский суд вынес 34-летнему жителю Москвы приговор. За распространение 40 кг наркотиков мужчину отправят в исправительную колонию на девять лет.

По известным данным, 34-летний житель Москвы получил партию синтетических наркотиков весом 40 кг, которую должен был расфасовать на мелкие, а затем спрятать в тайники. Но москвича быстро раскрыли и задержали.

Яковлевский районный суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средства в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет»).

Виновному назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Москвич обжаловал приговор, посчитав его суровым, но Белгородский областной суд не изменил наказание.

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#Белгородская область#Наркотики#Синтетические наркотики#Уголовное дело#Белгород#Александра Склярова
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