Москвича с 40 кг наркотиков задержали в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По известным данным, 34-летний житель Москвы получил партию синтетических наркотиков весом 40 кг, которую должен был расфасовать на мелкие, а затем спрятать в тайники. Но москвича быстро раскрыли и задержали.
Яковлевский районный суд признал его виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средства в особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет»).
Виновному назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Москвич обжаловал приговор, посчитав его суровым, но Белгородский областной суд не изменил наказание.