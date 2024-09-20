Приговор суда

Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ

Во время очередной продажи мужчина попался сотрудникам правоохранительных органов. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.