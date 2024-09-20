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Приговор суда

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Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области
20 сентября, 07:33
2023
Белгородец торговал героином в помещении по ремонту телефонов в ТЦ
Во время очередной продажи мужчина попался сотрудникам правоохранительных органов. Оказалось, что ранее он был неоднократно судим. Его признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
13 октября 2023, 15:11
2022
Столкнувшего знакомую с балкона белгородца посадили на девять лет
Подсудимый полностью признал свою вину и рассказал, что на преступление пошёл из-за выпитого алкоголя, сообщили в Старооскольском городском суде.
10 ноября 2022, 14:07
Белгородец убил старшего брата в состоянии аффекта из-за издевательств
21 октября 2022, 08:38
В Белгороде осудили укравших более 150 млн рублей мошенников
Фигуранты дела обманули 300 человек в четырёх регионах. Они продавали автомобили потерпевших через фиктивные автосалоны, сообщили в региональной прокуратуре.
4 октября 2022, 13:02

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