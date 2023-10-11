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Published Сегодня, 17:01

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В Шебекинском округе Белгородской области участились атаки дронов

В Шебекинском округе Белгородской области участились атаки дронов

11 октября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
О грозящей шебекинцам опасности в прямом эфире 11 октября рассказал глава округа Владимир Жданов. Он призвал местных жителей не подходить к незнакомым предметам.
Призываем всех быть очень внимательными, у нас участились атаки дронов разной категории, поэтому прошу к незнакомым предметам не подходить. Лучше лишний раз позвонить в службу 112 и вызвать оперативные службы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, сегодня, 11 октября, в Валуйском округе сбили беспилотник, который сдетонировал при падении. В результате взрыва повреждён частный жилой дом — выбило окна, повреждён забор. Пострадавших удалось избежать.

В Белгородской области сбили беспилотник — пострадал дом
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#Общество#Белгород#Владимир Жданов#Дрон#Приграничье#Шебекинский горокруг#Беспилотники#Обстрелы#Милена Фишер
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