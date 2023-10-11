В Шебекинском округе Белгородской области участились атаки дронов

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Призываем всех быть очень внимательными, у нас участились атаки дронов разной категории, поэтому прошу к незнакомым предметам не подходить. Лучше лишний раз позвонить в службу 112 и вызвать оперативные службы.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, сегодня, 11 октября, в Валуйском округе сбили беспилотник, который сдетонировал при падении. В результате взрыва повреждён частный жилой дом — выбило окна, повреждён забор. Пострадавших удалось избежать.